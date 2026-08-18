ZARADA I VIŠE OD 1.000 EVRA MESEČNO: Nećete verovati koja biljka donosi dobar profit, ali postoji veliki izazov

ALOJA se u Srbiji može prodavati kao sadnica, odrasla biljka ili sirovina za proizvode sa dodatom vrednošću. Ipak, najveći izazov za komercijalni uzgoj predstavlja zaštita od hladnoće.

Foto: Jon G. Fuller / VWPics / Profimedia

Aloja vera se u Srbiji uglavnom gaji kao sobna i ukrasna biljka, ali poslednjih godina postoji i interesovanje za njen uzgoj u većem obimu. Domaće sadnice mogu se pronaći već od 150 dinara, dok veće biljke dostižu nekoliko stotina, pa i nekoliko hiljada dinara. Zbog toga se postavlja pitanje - može li aloja da bude ozbiljan mali biznis i šta je zapravo isplativije: prodaja sadnica, odraslih biljaka ili proizvoda napravljenih od nje?

Na prvi pogled, aloja deluje kao veoma zahvalna biljka za proizvodnju.

Ne traži često zalivanje, razmnožava se mladicama koje izrastaju uz matičnu biljku, a postoji više načina da se jedna proizvodnja pretvori u različite proizvode.

Ipak, u Srbiji postoji jedna velika prepreka.

Aloja nije biljka za klasičnu proizvodnju na otvorenom tokom cele godine, jer ne podnosi niske temperature.

Zbog toga bi ozbiljniji komercijalni uzgoj zahtevao zaštićen prostor ili mogućnost da se biljke tokom hladnog perioda zaštite od mraza.

Sadnica može da se proda već za 150 dinara

Na domaćem tržištu već postoje oglasi za prodaju aloe vere namenjene i plantažnom uzgoju.

Jedan aktuelni oglas iz Srbije nudi male sadnice veličine od 5 do 10 centimetara po ceni od 150 do 300 dinara, srednje od 10 do 20 centimetara za 300 do 700 dinara, dok se velike sadnice od 20 do 30 centimetara prodaju za 700 do 1.500 dinara.

U rasadnicima se mogu pronaći i skuplje biljke. Jedan domaći rasadnik trenutno prodaje aloe veru u saksiji za 700 dinara, dok se kod drugog prodavca biljka visoka oko 50 centimetara nudi za 2.000 dinara.

To pokazuje da zarada ne mora nužno da bude vezana za prodaju listova.

Najjednostavniji model mogao bi da bude proizvodnja i prodaja sadnica.

Jedna biljka može da napravi nove sadnice

Aloja ima jednu osobinu koja je posebno zanimljiva za proizvođače.

Oko odrasle biljke prirodno se pojavljuju mladice, odnosno novi izdanci koji se mogu odvojiti i zasaditi kao zasebne biljke. Univerzitetski izvori navode da je upravo razmnožavanje mladicama jedan od uobičajenih načina proizvodnje aloe vere.

To znači da proizvođač ne mora stalno da kupuje novi sadni materijal.

Krene sa određenim brojem matičnih biljaka, neguje ih, odvaja mladice i postepeno povećava broj biljaka.

Upravo tu se nalazi jedna od potencijalno zanimljivijih računica.

Ako se, na primer, napravi proizvodnja od 1.000 matičnih biljaka, cilj nije da se svih 1.000 biljaka odmah proda.

Deo se može prodavati kao odrasla biljka, dok se deo ostavlja za dalje razmnožavanje.

Tako se proizvodnja postepeno širi.

Koliko košta održavanje?

Aloja nije zahtevna kada je reč o vodi.

Naprotiv, najveća greška može biti previše zalivanja. Biljka traži dobro drenirano zemljište, a između zalivanja zemljište treba da se osuši. Tokom zime zalivanje se dodatno smanjuje.

Najveći trošak u Srbiji zato verovatno ne bi bio samo u vodi i đubrivu.

Veći problem predstavlja zaštita od hladnoće.

Aloe vera ne podnosi jak mraz, pa bi kod komercijalnog uzgoja u Srbiji trebalo računati na plastenik ili drugi zaštićeni prostor i trošak zagrevanja ili zaštite tokom hladnijeg dela godine. Stručni izvori navode da biljka ne podnosi jako smrzavanje, dok domaći prodavci takođe upozoravaju da ne podnosi niske temperature.

Troškovi bi zato zavisili od toga da li se biljke proizvode u:

neogrevanom plasteniku;

plasteniku sa dodatnom zaštitom;

grejanom prostoru;

saksijama u zatvorenom prostoru;

kombinovanom sistemu u kojem biljke leti izlaze napolje, a zimi se sklanjaju.

Pored toga, treba računati na saksije, supstrat, đubrivo, vodu, rad, zaštitu biljaka, ambalažu i dostavu.

Najveća greška bila bi računati samo cenu sadnice

Ako neko kupi malu sadnicu za 200 dinara i proda je za 500, razlika je 300 dinara.

Ali to nije čista zarada.

Iz te razlike moraju da se pokriju svi troškovi proizvodnje i prodaje.

Zato je mnogo važnije koliko biljaka proizvođač može da proda tokom godine i po kojoj prosečnoj ceni.

Na primer, 1.000 biljaka prodatih po prosečnoj ceni od 500 dinara donelo bi 500.000 dinara prihoda.

Ali prihod nije isto što i profit.

Ako bi prosečna prodajna cena bila 700 dinara, isti broj biljaka doneo bi 700.000 dinara prihoda.

Tek nakon odbijanja troškova može da se vidi da li je proizvodnja zaista isplativa.

Još zanimljivija mogućnost: prodaja odraslih biljaka

Mala sadnica ima jednu cenu, ali potpuno razvijena biljka može da se prodaje po znatno višoj.

Na domaćem tržištu trenutno se mogu pronaći aloe vere od nekoliko stotina dinara, ali i veće biljke koje koštaju 2.000 dinara ili više, u zavisnosti od veličine i načina prodaje.

Tu se otvara mogućnost za drugačiji model.

Umesto da se sve biljke prodaju čim postanu dovoljno velike, deo proizvodnje može da se ostavi da dodatno poraste.

Veća biljka ima veću prodajnu cenu, posebno ako se lepo upakuje i pozicionira kao dekorativna biljka za stan, terasu, kancelariju ili poklon.

A šta je sa gelom od aloje?

Tu priča postaje mnogo zanimljivija - ali i komplikovanija.

Aloja se tradicionalno koristi zbog gela iz listova, pa se nameće ideja da proizvođač ne prodaje samo biljku već da od nje napravi gel, kozmetičke proizvode, sapune, kreme ili druge proizvode za negu kože.

To potencijalno može da donese veću dodatu vrednost nego prodaja sirovog lista.

Međutim, ovde više nije dovoljno samo uzgajati biljku.

Ako se proizvod stavlja na tržište kao kozmetički proizvod, u Srbiji važe posebna pravila. Kozmetički proizvodi moraju imati odgovarajuću deklaraciju, a odgovorno lice mora imati dokumentaciju o proizvodu, uključujući izveštaj o bezbednosti i opis proizvodnje u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom.

Drugim rečima, nije dovoljno uzeti list aloje, izvaditi gel, sipati ga u teglicu i početi prodaju.

Za ozbiljan komercijalni proizvod potrebno je rešiti regulativu, bezbednost, deklaraciju, ambalažu i proizvodni proces.

Gde bi mogla da bude najveća zarada?

Ako se gleda ceo lanac, postoje najmanje četiri različita modela:

1. Prodaja mladica

Najmanje komplikovan model. Proizvođač razmnožava biljke i prodaje male sadnice.

2. Prodaja odraslih biljaka

Biljke se duže gaje, ali mogu da dostignu znatno višu maloprodajnu cenu.

3. Prodaja dekorativnih biljaka

Aloja se može prodavati u lepim saksijama kao biljka za stan, kancelariju ili poklon. Tada kupac ne plaća samo biljku već i saksiju, izgled, pakovanje i brend.

4. Prerada

Gel, kozmetika i drugi proizvodi mogu imati najveću dodatu vrednost, ali zahtevaju ozbiljniju organizaciju, ulaganja i usklađenost sa propisima.

Koliko bi moglo da se zaradi?

Tu nema jedne brojke koja bi važila za sve proizvođače.

Za ilustraciju, ako proizvođač uspe da proda 2.000 biljaka godišnje po prosečnoj ceni od 500 dinara, prihod bi bio oko 1.000.000 dinara.

Kod prosečne cene od 700 dinara, prihod bi bio 1,4 miliona dinara.

Ali ako se deo biljaka prodaje po 200–300 dinara, a deo kao velike biljke po 1.000 ili 2.000 dinara, prosečna cena može izgledati potpuno drugačije.

Zato je ključ u prodajnom modelu, a ne samo u broju biljaka.

Još jedna stvar je važna: prihod od sadnica ne treba mešati sa prihodom od proizvodnje gela.

Kod sadnica proizvođač može da počne relativno jednostavno. Kod prerade, međutim, ulazi u sasvim drugačiji nivo poslovanja.

Da li se aloja isplati u Srbiji?

Može da bude isplativa, ali pre kao specijalizovan mali biznis nego kao klasična poljoprivredna kultura.

Za početnika bi verovatno bilo racionalnije da prvo testira tržište sa manjim brojem biljaka.

Na primer, nekoliko stotina matičnih biljaka može poslužiti da se vidi koliko brzo nastaju mladice, koliko košta njihovo održavanje i, što je najvažnije, koliko lako mogu da se prodaju.

Ako tržište prihvati proizvod, proizvodnja se može širiti.

U suprotnom, veliki plastenik i hiljade biljaka mogu postati skupa investicija pre nego što proizvođač uopšte sazna da li postoji dovoljno kupaca.

Aloja nije "laka zarada", ali ima jednu veliku prednost

Aloja jeste relativno jednostavna za održavanje i može da se razmnožava iz mladica, što smanjuje potrebu za stalnom kupovinom sadnog materijala.

Ali u Srbiji najveći izazov ostaje zima i zaštita biljaka od niskih temperatura.

Sa druge strane, biljka može da se monetizuje na više načina – od male sadnice za nekoliko stotina dinara, preko velike biljke za više od 1.000 dinara, pa sve do proizvoda sa dodatom vrednošću.

Zato se prava poslovna ideja možda ne krije u pitanju "koliko listova aloje mogu da proizvedem?", već u mnogo važnijem pitanju:

"Kako od jedne biljke mogu da napravim više proizvoda i prodam ih direktno kupcu?"

Upravo tu bi, uz dobru prodaju i kontrolisane troškove, mogla da se nalazi najveća šansa za zaradu od aloje u Srbiji.

(BizPortal)