SRAMAN POTEZ JEDNE OD NAJLEPŠIH TENISERKI SVETA: Nikom nije jasno zašto je ovo uradila pred kraj meča
Na kraju je i ispala sa turnira
Sraman potez ruske teniserke Ane Kalinskaje na turniru u Sinsinatiju podigao je veliku prašinu u svetu tenisa. Nakon što je bila na korak od poraza protiv Sorane Kirstee, 21. igračica sveta odlučila je da se povuče pri rezultatu 0:5 u odlučujućem setu, što je izazvalo lavinu negativnih komentara.
Meč koji je tri puta prekidan zbog kiše počeo je dobro za Ruskinju (27), koja je osvojila prvi set u taj-brejku. Ipak, Rumunka Sorana Kirstea (36 godina, 19. na WTA listi) zaigrala je maestralno u nastavku, nanizavši čak 11 uzastopnih gemova.
U trenutku kada je Kirstea vodila sa 6:7 (4), 6:1, 5:0 i kada ju je samo jedan gem delio od pobede, Kalinskaja je, nakon kraće konsultacije sa lekarom, odlučila da preda meč. Ovakav potez naišao je na oštru osudu teniskih analitičara koji smatraju da je u pitanju nesportsko ponašanje kako bi se izbegao "krompir" (gubitak seta sa 6:0).
Poznati teniski novinar Majls Dejvid nije birao reči na društvenoj mreži "X":
– Ko će pozvati Kalinskaju na odgovornost za to što rutinski radi ovakve stvari? Ako ne zove doktora zbog fantomskih povreda, onda izvodi ovakve trikove. Podsećam vas, ona je u Top 25 na svetu. Najgora je kada su u pitanju medicinski tajm-auti, povlačenja i predaje. Veoma je lukava – napisao je Dejvid.
Njemu se pridružio i čuveni teniski hroničar Žoze Morgado, koji je u ironičnom tonu prokomentarisao završnicu meča:
– Kalinskaja nije želela da njena dobra prijateljica Kirstea dobije set sa nulom. Povukla se kada je gubila 0:5 u trećem setu.
Sorana Kirstea se ovom pobedom plasirala u osminu finala turnira u Sinsinatiju, gde će snage odmeriti sa trećom teniserkom sveta, Amerikankom Džesikom Pegulom (32), koja je prethodno eliminisala Emu Navaro rezultatom 7:5, 6:2.
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