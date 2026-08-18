MALOLETNI BLOKADER NAPAO ŠTANDOVE SNS U KRAGUJEVCU: Pocepao zastave i baner "Srbija pobeđuje" (VIDEO)
MALOLETNO lice danas je, u naletu besa, nasrnulo na aktiviste Srpske napredne stranke i tom prilikom pocepalo dve zastave SNS oborio i gazio baner na kome je pisalo SRBIJA POBEĐUJE u Kragujevcu.
U nameri da nastavi sa vandalskim ponašanjem sprečili su ga policijski službenici, koji su pravovremeno reagovali.
Prema raspoloživim informacijama, maloletnik je ranije učestvovao na blokadama i protestnim aktivnostima.
Ovaj događaj zato otvara ozbiljno pitanje odgovornosti onih koji mesecima stvaraju atmosferu u kojoj se politički neistomišljenici predstavljaju kao legitimne mete besa i agresije.
Da li ćemo sada ponovo slušati tvrdnje da je napad na štandove SNS „režiran“, kao što se tvrdilo u nekim prethodnim slučajevima?
Činjenice su jednostavne: zastave su pocepane, aktivisti su bili meta napada, a dalje vandalsko ponašanje sprečila je policija.
Političko neslaganje nikome ne daje pravo na nasilje, uništavanje tuđe imovine ili napad na ljude drugačijih političkih Maloletno lice danas je, u naletu besa, nasrnulo na aktiviste Srpske napredne stranke i tom prilikom pocepalo dve zastave SNS. U nameri da nastavi sa vandalskim ponašanjem sprečili su ga policijski službenici, koji su pravovremeno reagovali.
Prema raspoloživim informacijama, maloletnik je ranije učestvovao na blokadama i protestnim aktivnostima.
Ovaj događaj zato otvara ozbiljno pitanje odgovornosti onih koji mesecima stvaraju atmosferu u kojoj se politički neistomišljenici predstavljaju kao legitimne mete besa i agresije.
Da li ćemo sada ponovo slušati tvrdnje da je napad na štandove SNS „režiran“, kao što se tvrdilo u nekim prethodnim slučajevima?
Činjenice su jednostavne: zastave su pocepane, aktivisti su bili meta napada, a dalje vandalsko ponašanje sprečila je policija.
Političko neslaganje nikome ne daje pravo na nasilje, uništavanje tuđe imovine ili napad na ljude drugačijih političkih uverenja. Posebno zabrinjava kada takvo ponašanje dolazi od maloletnih lica.
P. S. Ucestvovao je u setnji do Beograda na veliki skup 15. marta.
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