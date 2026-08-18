IZRAELSKI UDAR NA TURSKU OPREMU: IDF napao sirijsku vazduhoplovnu bazu – meta dronovi i radari
IZRAELSKI borbeni avioni gađali su sa pet projektila glavnu pistu vojnog aerodroma Abu el Duhur u istočnom delu sirijske provincije Idlib, nanevši znatnu materijalnu štetu, a nije bilo povređenih, izjavio je danas sirijski vojni izvor za Al Džaziru.
Izvor je dodao da su izviđački avioni nadletali to područje satima pre vazdušnih udara.
Sirijski državni mediji javili su da je baza pogođena jutros u osam vazdušnih udara, što je prouzrokovalo štetu, a da žrtava nije bilo.
Izrael je izveo napade nakon što su turske snage u bazu dopremile "logističku i vojnu opremu, uključujući radare i dronove".
To je prvi napad na tu vazduhoplovnu bazu od pada sirijskog predsednika Bašara al Asada u decembru 2024. godine.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ORO SE VIJE U SVETIM ARHANGELIMA: Srbi uz Milana Vasića zaigrali kolo kraj Prizrena
Preporučujemo
DžIHADISTI NE DAJU NUKLEARNI MATERIJAL: Ostaće u Siriji, uz garancije IAEA
18. 08. 2026. u 17:00
ŠOK IZJAVA MINISTRA ODBRANE: Svake noći ubijati između 30 i 40 ljudi
16. 08. 2026. u 17:30
RUSIJA REORGANIZUJE PRISUSTVO U SIRIJI: Potpisan ključni memorandum sa Damaskom
09. 08. 2026. u 16:11
JORDAN UPOZORAVA: Rizik verskog sukoba raste - zbog statusa Al Akse, Aman saziva sastanak
04. 08. 2026. u 16:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)