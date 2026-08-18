IZRAELSKI UDAR NA TURSKU OPREMU: IDF napao sirijsku vazduhoplovnu bazu – meta dronovi i radari

IZRAELSKI borbeni avioni gađali su sa pet projektila glavnu pistu vojnog aerodroma Abu el Duhur u istočnom delu sirijske provincije Idlib, nanevši znatnu materijalnu štetu, a nije bilo povređenih, izjavio je danas sirijski vojni izvor za Al Džaziru.

Foto Vikipedija/IDF/Major Ofer, Israeli Air Force

Izvor je dodao da su izviđački avioni nadletali to područje satima pre vazdušnih udara.

Sirijski državni mediji javili su da je baza pogođena jutros u osam vazdušnih udara, što je prouzrokovalo štetu, a da žrtava nije bilo.

Izrael je izveo napade nakon što su turske snage u bazu dopremile "logističku i vojnu opremu, uključujući radare i dronove".

To je prvi napad na tu vazduhoplovnu bazu od pada sirijskog predsednika Bašara al Asada u decembru 2024. godine.

(Tanjug)

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