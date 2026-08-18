PRIZNANJE U PRIŠTINI: Policijski inspektorat traži suspenziju "policajaca" koji su pretukli Nenada Raškovića

POLICIJSKI inspektorat tzv. Kosova preporučio je tzv. kosovskoj policiji suspenziju dvojice policajca u Severnoj Mitrovici zbog sumnje na krivično delo „zlostavljanje prilikom vršenja službene dužnosti ili javnih ovlašćenja“, u vezi sa albanskim zločinom u kojem je teške povrede zadobio Srbin iz sela Dren Nenad Rašković.

Foto: Novosti/D. Zečević

U saopštenju PIK-a se podseća da je pre nekoliko dana po službenoj dužnosti pokrenuta preliminarna istragu u cilju provere navoda i razjašnjenja svih relevantnih činjenica i okolnosti u vezi sa „policijskim radnjama tokom policijske operacije sprovedene u Drenu i Zubinom Potoku“.

Dodaje se da je PIK istragu započeo na osnovu medijskih izveštaja i izjava od 11. avgusta u vezi sa navodima građanina N. R. protiv nekoliko pripadnika tzv. kosovske policije zbog prekoračenja policijskih ovlašćenja.

„U okviru ove istrage, nakon preduzimanja istražnih radnji, PIK je danas preporučio Kosovskoj policiji suspenziju dva policajca Regionalne policijske direkcije u Severnoj Mitrovici zbog sumnje na krivično delo ’zlostavljanje prilikom vršenja službene dužnosti ili javnih ovlašćenja’. Odeljenje za istrage PIK-a će nastaviti da preduzima i druge istražne radnje u saradnji sa Osnovnim tužilaštvom u Mitrovici kako bi se u potpunosti razjasnile sve okolnosti i radnje umešanih policajaca“, navodi se u saopštenju.

Srbin Nenad Rašković iz sela Dren teško je povređen 11. avgusta, nakon što su ga, kako je ispričao, pretukli kosovski policajci.

On je pre sedam dana rekao da su ga trojica policajaca izvukla iz njegove porodične kuće nakon čega su ga vezali za drvo i tukli ga tražeći da im da pušku koju nema.

Rašković je primljen u KBC „Kosovska Mitrovica“, ali je zbog težine zadobijenih povreda prebačen u Klinički centar Srbije u Beograd na lečenje.

(Kosovo onlajn)