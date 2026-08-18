PLEJ-OF ZA LIGU ŠAMPIONA: Jovićeva prečka još odzvanja Bugarskom! Hrvat šokirao celu Hrvatsku!

Odigrana prva tri mečevi poslednjeg kvalifikacionog ciklusa za ulazak u najelitnije evropsko klupsko takmičenje.

Ivan S Ivanov / Zuma Press / Profimedia

Fudbaleri Levskog iz Sofije i atinskog AEK remizirali su rezultatom 0:0 (0:0), u prvoj utakmici plej-ofa za Ligu šampiona.

Fenerbahče je u Istanbulu pred rasprodatim stadionom protiv francuskog Liona odigrao 1:1 (0:1), dok je zagrebački Dinamo na "Maksimiru" ispustio pobedu nad norveškim Vikingom 2:2 (2:2).

Uspela je četa nekadašnjeg miljenika "grobara" Marka Nikolića da sa stadiona "Vasil Levski" odnese u Atinu pozitivan rezultat, pred revanš koji je na programu za sedam dana.

Najbliži golu do odlaska na veliku pauzu, AEK je bio u 20. minutu. I to preko Luke Jovića, koji je strahovito šutirao iskosa u šesnaestercu, ali je udarac srpskog reprezentativca završio na prečki golmana Vutsova.

Imao je bivši napadač Reala i Ajntrahta priliku i u 32. minutu, kada je tukao visoko pored gola, pa se rezultat nije promenio.

Do kraja utakmice nije bilo većih uzbuđenja, pa četa Marka Nikolića revanš pred svojim navijačima čekaju sa velikim šansama za plasman u najelitniji evropski rang.

Fenerbahče je u krcatom Istanbulu, na debiju Romelua Lukakua (ušao u 82. minutu umesto Murićija) u žuto-crnom dresu, jurio protiv Liona gol zaostatka sa poluvremena.

Vodili su "lavovi" sa Žerlana zahvaljujući preciznom Loisu Opendi, koji je efektno odreagovao na asistenciju Tolisa u 40. minutu za - 1:0 u korist Francuza.

Međutim, već na startu drugog poluvremena, posle samo 120 sekundi igre u nastavku, Mejson Grinvud je izjednačio rezultat (47.) i na semaforu je pisalo 1:1. Nedugo zatim, mogao je Openda i do drugog pogotka na meču, ali je njegov udarac završio na stativi.

Isti je bio epilog i posle šuta Nenea (82.) u šesnestercu gostiju, donji deo konstrukcije ponovo je spasio "lavove"!

Ipak, ne treba otpisati moćni, po imenima, tim Fenerbahčea, koji je uložio velika finansijska sredstva u ovom prelaznom roku.

Fudbaleri Dinama nalazili su se pred plasmanom u Ligu šampiona, pošto su Zagrepčani kao u bajci otvorili duel na Maksimiru protiv norveškog Vikinga - vođstvom 2:0. Ali ih je na kraju šokirao - Hrvat!

Već u 12. minutu hrvatski prvak imao je dva gola više, jer su Dion Drena Beljo i Mateo Lisica pogodili za ogromnu prednost. Perez Vinlof je posle samo šest minuta asistirao Belju za vođstvo, dok je strelac prvog pogotka upisao asistenciju kod drugog, kada je realizator bio Lisica.

Nije se predavao Viking i do poluvremena je prepolovio minus preko Danca Petera Kristijansena na 1:2, kome je asistirao Tobijas Moi. Isti igrač bio je "paker" i kod izjednačujućeg gola Norvežana, koji je postigao Hrvat Zlatko Tripić u 39. minutu, šokiravši navijače "modrih".

Šansu da ipak donese pobedu Dinamu, propustio je Mislav Oršić u 73. minutu, kada je njegov projektil odbranio golman Arild Ostbo, dovoljno da skrene loptu koja je završila na stativi.

U sudijskoj nadoknadi vremena, Kačavenda je nanizao nekoliko igrača, ali su se domaći morali da zadovolje samo kornerom, iz kog se Viking odbranio i sačuvao pozitivan skor.

PLEJ-OF LIGE ŠAMPIONA (PRVI MEČEVI):

Utorak

Levski - AEK Atina 0:0

Fenerbahče - Lion 1:1 (0:1)

/Grinvud 47. - Openda 40./

Dinamo Zagreb - Viking 2:2 (2:2)



Sreda (21.00)

Seltik - LASK Linc

Hapoel Ber Ševa - Sabah

NEC Nijmegen - Bodo Glimt

Slovan Bratislava - Celje

Revanši su na programu 25. i 26. avgusta.

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