VELIKA KRAĐA ZLATA I NAKITA: Opljačkana dva bahreinska biznismena na aerodromu Fjumičino
ŽRTVAMA je prišao džeparoš: njihov kofer marke Luj Viton sadržao je nakit vredan preko 50.000 evra. Granična policija je pokrenula brzu istragu i uspela da ga vrati.
Prijavljivali su prtljag na šalteru za let kompanije Emirati na međunarodnom terminalu aerodroma Fjumičino. Proveli su nedelju dana odmora uronjeni u lepotu Rima, od hotela sa pet zvezdica do kupovine u luksuznim ulicama istorijskog centra.
U trenutku, džeparoš iskoristivši njihovu predaju, zgrabio je njihov Viton ručni kofer i potrčao ka terminalu voza Leonardo ekspresa. Tako je bogati poslovni par iz Bahreina opljačkan za 50.000 evra. Jer, u ručnom prtljagu koji je nestao u deliću sekunde, sigurno nisu bili suveniri sa prikazom Koloseuma već riznisa ogrlica, narukvica i zlatnih i dijamantskih prstenova.
Međutim, čim su shvatili da su opljačkani dvoje turista su odjurili u kancelariju granične policije na prvom spratu Terminala 3, prijavili šta se desilo, a slučuj je rešen brzom istragom istražitelja policijske uprave Fjumičina. Dok je jedan policajac počeo da pregleda snimak kamera uperenih na mesto krađe, patrola je, koristeći intuiciju i iskustvo, odmah požurila da proveri da li je lopov pobegao vozom za Rim.
Njihova pretpostavka se pokazala tačnom, policajci su se ukrcali u voz Leonardo ekspres i nakon što su pretražili nekoliko vagona prinašli su lopova koji je još držao kofer Luj Viton. Reč je o 30-godišnjem Alžircu, sa nekoliko prethodnih osuda za slične zločine, izveden je pred sud na brzom suđenju u Čivitavekji sada se nalazi u Veletriju u zatvoru. U međuvremenu poslovni par je uspeo da se vrati u Bahrein sa nakitom.
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