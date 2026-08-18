U MILANU, SKORO SVAKO PETO NOVOROĐENČE IMA DVOSTRUKO PREZIME: Procenat znatno viši od nacionalnog
U MILANU, skoro jedno od pet novorođenčadi ima dvostruko prezime. U 2025. godini, 18 posto devojčica i dečaka rođenih u tom gradu dobilo je prezimena oba roditelja, što je procenat znatno viši od nacionalnog proseka, koji iznosi 6,7 procenata, a koji je prijavio Nacionalni statistički zavod, a takođe i viši od brojke za severnu Italiju.
Praksa prenošenja dvostrukog prezimena oba roditelja doživljava neobičan rast u tom gradu, to je zapravo grad sa pionirskim potezom u Italiji, jer je prevazišao samo očevo prezime. Ova značajna promena je ubzana posle presude Ustavnog suda iz 2022. godine, a kojom je automatska upotreba očevog prezimena proglašena nelegitomnom, nazvavši je diskriminatorskom i štetnom po identitet deteta. Tako su se milanski roditelji pokazali kao najspremniji da prihvate ovu novu paradigmu jednakosti.
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