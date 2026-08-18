STANJE NA KRIPTO BERZI: Bitkoin porastao za jedan odsto na 55.400 evra, itirijum stagnira na oko 1.640 evra

VREDNOST bitkoina (BTC) je danas u 15.20 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens porasla za 1,02 odsto na 55.405,53 evra.

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Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 18,07 milijardu evra, što je relativno niska vrednost koja je ipak nešto viša nego juče. Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 41 u kategoriji "strah", bolje u odnosu na jučerašnjih 31 u istoj kategoriji.

Vrednost itirijuma (ETH) takoreći stagnira na 1.639,72 evra, dok je bajnens koin (BNB) pao za 0,56 odsto na 520,79 evra. Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 1,05 odsto na 65,77 evra, a avalanš (AVAX) za 0,56 odsto na 5,47 evra.

Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je nedavno zamenila tonkoin na berzi, pala je za 1,88 odsto na 1,13 evra. Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute RED, EDEN i TUT.

(Tanjug)

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