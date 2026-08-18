SUSPENZIJA POLICAJACA NIJE DOVOLJNA ZA TAKAV ZLOČIN Simić: Potrebna odgovornost pred sudom
ČLAN Predsedništva Srpske liste Igor Simić je, povodom preporuke Policijskog inspektorata Kosova za suspenziju dvojice kosovskih policajaca zbog zlostavljanja Nenada Raškovića, poručio da je suspenzija prvi korak i da je neophodno da počinioci odgovaraju pred sudom.
-Suspenzija nije dovoljna, to je prvi korak. Odgovorni moraju odgovarati pred sudom jer je u pitanju mučenje, psihičko i fizičko zlostavljanje, nanošenje teških telesnih povreda, iznuđivanje iskaza..., napisao je Simić na Instagramu.
On je dodao da bi na odgovornost trebalo pozvati i one koji su, kako kaže, lažima pokušavali da prikriju zločin.
-Govorili smo istinu kada smo javnost upoznali sa zverskim mučenjem Nenada Raškovića, naveo je Simić.
Policijski inspektorat Kosova preporučio je Kosovskoj policiji suspenziju dvojice policajca Regionalne policijske direkcije u Severnoj Mitrovici zbog sumnje na krivično delo „zlostavljanje prilikom vršenja službene dužnosti ili javnih ovlašćenja“, u vezi sa incidentom u kojem je teške povrede zadobio Srbin iz sela Dren Nenad Rašković.
Srbin Nenad Rašković iz sela Dren teško je povređen 11. avgusta, nakon što su ga, kako je ispričao, pretukli kosovski policajci.
Rašković je primljen u KBC „Kosovska Mitrovica“, ali je zbog težine zadobijenih povreda prebačen u Klinički centar Srbije u Beograd na lečenje.
kosovo-online.com
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