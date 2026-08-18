JOŠ JEDAN ODLAZAK SA MARAKANE! Posle Tiknizjana i on je napustio Zvezdu!
Već se zna i gde nastavlja karijeru.
Tokom dana je Nair Tiknizjan napustio Crvenu zvezdu i prešao u pirejski Olimpijakos, a sada još jedan bek odlazi sa "Marakane".
Prema saznanjima "Meridian Sporta", Nikola Stanković je napustio crveno-bele i vraća se u Čukarički.
Ovaj momak je prošlog leta stigao u Zvezdu upravo sa Banovog brda. Bio je alternativa na mestu desnog beka Jung Vu Seolu, ali je došlo vreme za rastanak. Odigrao je 19 utakmica i postigao jedan pogodak.
Prve fudbalske korake napravio je Stanković u Apolonu 4, a potom se preselio u Ljutice Bogdana, gde je nastavio školovanje kroz mlađe selekcije Grafičara i beogradskih crveno-belih.
Izuzev Čukaričkog išao je i na pozajmicu u Napredak iz Kruševca, dok je za omladinske selekcije Srbije upisao dva pogotka na čak 35 odigranih utakmica.
BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke
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