OTKRIVEN RAZLOG: Poznato zašto se Musijala dvaput srušio na zemlju!

Fudbaler Bajerna Džamal Musijala oglasio se posle dva padanja u nesvest u četiri dana.

Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

On je naveo da su mu dijagnostifikovane privremene epizode nesvestice. koje se lako leče i da nema razloga za brigu.

"Pre svega, dobro sam. Neizmerno sam zahvalan na svim vašim porukama i podršci. Želim da vam kažem da nema razloga za brigu i da objasnim: dijagnostifikovane su mi privremene epizode nesvestice koje se lako leče i koje su posledica neurološke disfunkcije", naveo je 23-godišnji Musijala na Instagramu.

Nemački reprezentativac se danas onesvestio samo četiri minuta po ulasku na teren u prijateljskoj utakmici protiv Hajdenhajma, a isto mu se desilo i u subotu u meču protiv Lajpciga.

"Znam da na prvi pogled deluje zastrašujuće, ali za mene je to u ovom momentu samo deo svakodnevnice. Imam najbolju moguću medicinsku negu i veoma sam optimističan. Bajern i ljudi koji su mi najbliži su uvek uz mene i podržavaju me na mom putu. Ono što je važno je da nema nikakvih dodatnih rizika po moje zdravlje", istakao je Musijala.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“