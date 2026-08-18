OTKRIVEN RAZLOG: Poznato zašto se Musijala dvaput srušio na zemlju!
Fudbaler Bajerna Džamal Musijala oglasio se posle dva padanja u nesvest u četiri dana.
On je naveo da su mu dijagnostifikovane privremene epizode nesvestice. koje se lako leče i da nema razloga za brigu.
"Pre svega, dobro sam. Neizmerno sam zahvalan na svim vašim porukama i podršci. Želim da vam kažem da nema razloga za brigu i da objasnim: dijagnostifikovane su mi privremene epizode nesvestice koje se lako leče i koje su posledica neurološke disfunkcije", naveo je 23-godišnji Musijala na Instagramu.
Nemački reprezentativac se danas onesvestio samo četiri minuta po ulasku na teren u prijateljskoj utakmici protiv Hajdenhajma, a isto mu se desilo i u subotu u meču protiv Lajpciga.
"Znam da na prvi pogled deluje zastrašujuće, ali za mene je to u ovom momentu samo deo svakodnevnice. Imam najbolju moguću medicinsku negu i veoma sam optimističan. Bajern i ljudi koji su mi najbliži su uvek uz mene i podržavaju me na mom putu. Ono što je važno je da nema nikakvih dodatnih rizika po moje zdravlje", istakao je Musijala.
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