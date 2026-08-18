SAMO JE NEBO IZNAD NAS: Neda Ukraden zapevala na gliseru (FOTO)
POP diva Neda Ukraden i ovog leta uživa u čarima crnogorskog primorja, gde godinama ima svoju kuću.
Ovoga puta odlučila je da more doživi iz druge perspektive, pa je zaplovila gliserom i, uz osmeh, zapevala jedan od svojih hitova.
Dok su talasi sekli more, Neda je pevala: „Samo je nebo iznad nas“, pokazujući još jednom da za nju nema odmora bez dobre muzike. Sunce, more i njen prepoznatljiv glas bili su dovoljni za pravu letnju atmosferu.
Pevačica već godinama važi za veliku ljubiteljku crnogorskog primorja, a sada je svom odmoru dodala i malo adrenalina. Nasmejana i odlično raspoložena, Neda je pokazala da ume da uživa u svakom trenutku – i na sceni i daleko od nje.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)