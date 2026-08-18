SAMO JE NEBO IZNAD NAS: Neda Ukraden zapevala na gliseru (FOTO)

POP diva Neda Ukraden i ovog leta uživa u čarima crnogorskog primorja, gde godinama ima svoju kuću.

Foto: Privatna arhiva

Ovoga puta odlučila je da more doživi iz druge perspektive, pa je zaplovila gliserom i, uz osmeh, zapevala jedan od svojih hitova.

Dok su talasi sekli more, Neda je pevala: „Samo je nebo iznad nas“, pokazujući još jednom da za nju nema odmora bez dobre muzike. Sunce, more i njen prepoznatljiv glas bili su dovoljni za pravu letnju atmosferu. Foto: Privatna arhiva

Pevačica već godinama važi za veliku ljubiteljku crnogorskog primorja, a sada je svom odmoru dodala i malo adrenalina. Nasmejana i odlično raspoložena, Neda je pokazala da ume da uživa u svakom trenutku – i na sceni i daleko od nje.

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