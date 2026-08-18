KRIZA SA GORIVOM U RUSIJI: Benzina ima na svega 28% pumpi, nestašice stigle i u Moskvu
U RUSIJI je gorivo dostupno na svega oko 28% benzinskih pumpi. Pre samo nedelju dana, ovaj pokazatelj iznosio je 41%.
Ovo prenosi ruski list „Izvestija”, pozivajući se na podatke servisa za praćenje od 16. avgusta.
U kojim regionima nema goriva?
Problemi sa benzinom i dizelom zabeleženi su u Volgogradskoj, Čeljabinskoj, Orenburškoj, Voronješkoj, Samarskoj, Penzenskoj, Saratovskoj, Lipeckoj i Rostovskoj oblasti, kao i u Tatarstanu.
Sa nestašicom se suočavaju i stanovnici Moskve. Novinari ovog lista su 17. avgusta proverili 21 benzinsku pumpu u ruskoj prestonici i okolini:
- Benzin AI-92 pronađen je na samo sedam pumpi.
- Benzin AI-95 bio je dostupan na šest pumpi.
- Benzin AI-98 zabeležen je na svega pet pumpi.
- Ponegde u Moskvi nema čak ni dizela.
Uzroci krize: Ukrajinski udari i rekordna tražnja
Kao glavne razloge za ovu krizu list navodi ukrajinske udare na rafinerije nafte i teškoće u isporuci goriva u pojedine regione. Pored toga, ruski stručnjaci ističu da je avgust tradicionalno mesec najveće tražnje na domaćem tržištu, posebno kada je reč o benzinu.
Uvoz goriva iz Indije i novi talas nestašica
Uz to, u najskorije vreme na ruske pumpe bi trebalo da stigne gorivo iz Indije, o čijoj su nabavci mediji izveštavali još u julu.
Podaci koje je objavila „Izvestija” potvrđuju pisanja zapadnih medija o početku drugog talasa nestašice goriva širom Ruske Federacije.
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