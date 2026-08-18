KRIZA SA GORIVOM U RUSIJI: Benzina ima na svega 28% pumpi, nestašice stigle i u Moskvu

U RUSIJI je gorivo dostupno na svega oko 28% benzinskih pumpi. Pre samo nedelju dana, ovaj pokazatelj iznosio je 41%.

Alexey Suhorukov / Sputnik / Profimedia

Ovo prenosi ruski list „Izvestija”, pozivajući se na podatke servisa za praćenje od 16. avgusta.

U kojim regionima nema goriva?

Problemi sa benzinom i dizelom zabeleženi su u Volgogradskoj, Čeljabinskoj, Orenburškoj, Voronješkoj, Samarskoj, Penzenskoj, Saratovskoj, Lipeckoj i Rostovskoj oblasti, kao i u Tatarstanu.

Sa nestašicom se suočavaju i stanovnici Moskve. Novinari ovog lista su 17. avgusta proverili 21 benzinsku pumpu u ruskoj prestonici i okolini:

Benzin AI-92 pronađen je na samo sedam pumpi.

Benzin AI-95 bio je dostupan na šest pumpi.

Benzin AI-98 zabeležen je na svega pet pumpi.

Ponegde u Moskvi nema čak ni dizela.

Uzroci krize: Ukrajinski udari i rekordna tražnja

Kao glavne razloge za ovu krizu list navodi ukrajinske udare na rafinerije nafte i teškoće u isporuci goriva u pojedine regione. Pored toga, ruski stručnjaci ističu da je avgust tradicionalno mesec najveće tražnje na domaćem tržištu, posebno kada je reč o benzinu.

Uvoz goriva iz Indije i novi talas nestašica

Uz to, u najskorije vreme na ruske pumpe bi trebalo da stigne gorivo iz Indije, o čijoj su nabavci mediji izveštavali još u julu.

Podaci koje je objavila „Izvestija” potvrđuju pisanja zapadnih medija o početku drugog talasa nestašice goriva širom Ruske Federacije.