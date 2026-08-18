NEČASNA ULOGA REŽIMA U UKRAJINI: Zelenski nema legitimitet
DANAŠNjI režim u Ukrajini ima izuzetno nečasnu ulogu, preuzeli su ulogu da budu predvodnici rata koji Zapad vode protiv Rusije, kaže zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.
- U Ukrajini se dešava renesansa nacizma. To je karakter tog režima. Zelenski nema legitimitet, režim u Kijevu dve godine odlaže izbore - rekao je Šešelj za Tanjug TV.
Zelenski smenio komandanta snaga za logistiku
Vladimir Zelenski smenio je komandanta snaga logistike Vladimira Karpenka, bliskog saradnika bivšeg komandanta Oružanih snaga Ukrajine Aleksandra Sirskog, i na njegovo mesto imenovao Jurija Pogrebnog.
Odgovarajući ukazi objavljeni su na sajtu Zelenskog.
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