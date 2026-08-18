Politika

NEČASNA ULOGA REŽIMA U UKRAJINI: Zelenski nema legitimitet

Novosti online

18. 08. 2026. u 20:06

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DANAŠNjI režim u Ukrajini ima izuzetno nečasnu ulogu, preuzeli su ulogu da budu predvodnici rata koji Zapad vode protiv Rusije, kaže zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

НЕЧАСНА УЛОГА РЕЖИМА У УКРАЈИНИ: Зеленски нема легитимитет

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

- U Ukrajini se dešava renesansa nacizma. To je karakter tog režima. Zelenski nema legitimitet, režim u Kijevu dve godine odlaže izbore - rekao je Šešelj za Tanjug TV.

Zelenski smenio komandanta snaga za logistiku

Vladimir Zelenski smenio je komandanta snaga logistike Vladimira Karpenka, bliskog saradnika bivšeg komandanta Oružanih snaga Ukrajine Aleksandra Sirskog, i na njegovo mesto imenovao Jurija Pogrebnog.

Odgovarajući ukazi objavljeni su na sajtu Zelenskog.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica