NEČASNA ULOGA REŽIMA U UKRAJINI: Zelenski nema legitimitet

DANAŠNjI režim u Ukrajini ima izuzetno nečasnu ulogu, preuzeli su ulogu da budu predvodnici rata koji Zapad vode protiv Rusije, kaže zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

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- U Ukrajini se dešava renesansa nacizma. To je karakter tog režima. Zelenski nema legitimitet, režim u Kijevu dve godine odlaže izbore - rekao je Šešelj za Tanjug TV.

Zelenski smenio komandanta snaga za logistiku

Vladimir Zelenski smenio je komandanta snaga logistike Vladimira Karpenka, bliskog saradnika bivšeg komandanta Oružanih snaga Ukrajine Aleksandra Sirskog, i na njegovo mesto imenovao Jurija Pogrebnog.

Odgovarajući ukazi objavljeni su na sajtu Zelenskog.