UŽAS: Nađen mrtav čovek na stadionu slavnog kluba, u kome je igrao i Srbin!
Stravičan prizor na stadionu bivšeg člana Premijer lige.
Jeziva tragedija pogodila je engleski fudbal, budući da je u utorak ujutru na stadionu drugoligaša Čarltona pronađeno telo muškarca.
Telo 33-godišnjeg čoveka nađeno je na stadionu u jugoistočnom Londonu, a policija je po dolasku na lice mesta konstatovala smrt. Okolnosti tragedije za sada nisu poznate.
Iz kluba su potvrdili da je smrt pod istragom i izrazili najdublje saučešće porodici, prijateljima i voljenima preminulog.
"Svi u Čarlton Atletiku žele da izraze najdublje saučešće porodici, prijateljima i voljenima ove osobe u ovom izuzetno teškom trenutku", navodi se u saopštenju kluba.
Policija istražuje mogućnost da je muškarac pao sa visine. Prema navodima, smrt se trenutno tretira kao iznenadna, dok istraga o njenim okolnostima traje.
Iz Čarltona su takođe poručili da za sada ne postoje naznake da je klub učinio bilo šta pogrešno. Istovremeno, policija je pozvala sve koji imaju informacije o događaju da im se jave.
Zbog incidenta je nekadašnji član Premijer lige, za koga je svojevremeno branio legendarni golman Saša Ilić, ranije u utorak odlučio da utakmicu svog U21 tima premesti sa ovog stadiona na trening centar.
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