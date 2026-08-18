NIŠTA NIJE HTEO DA PREĆUTI: Novak Đoković rekao šta misli o Janiku Sineru!
Srpski teniser se posle šokantne eliminacije na mastersu u Sinsinatiju okreće narednom Ju es openu.
Tamo neće biti najboljeg reketa ATP liste, pošto je Italijan danas otkazao učešće na poslednjem Grend slemu u sezoni.
Upravo je u Sinerovoj domovini, Novak Đoković za tamošnji "Korijere dela Sera" govorio o kvaliteta i budućnosti koja čeka aktuelnog šampiona Vimbldona, koji nije uspeo da osvoji titule u Australiji i Rolan Garosu.
Srbin veruje da Janik Siner ima „mentalitet šampiona“, kao i da ga njegova neverovatna želja za napretkom najviše asocira na pristup mečevima.
Takođe, pričao je i o Sinerovoj dominaciji na ATP turu tokom prethodne dve sezone, ali i o karakteru vodećeg igrača na svetskoj rang listi.
„On je potpuno i konstantno posvećen tenisu. Posmatram njega i potpuno se prepoznajem u tome: u želji da napreduje, raste i razvija se u svakom aspektu“, rekao je Novak Đoković.
Naglasio je šta smatra zajedničku osobinu koju njih dvojica imaju.
„Janik, kao i ja, nikad nije zadovoljan. On ima mentalitet šampiona, oduvek ga je imao. Dominantna je sila, ali se svakog jutra budi sa željom da bude bolji nego prethodnog dana.“
Na kraju je srpski teniser poslao najzanimljivija opasku:
„I verujte mi, nijedna pobeda ne može da zadovolji tu glad, čak ni 24 grend slem titule. Kada je tenis u pitanju, upravo je taj aspekt njegovog karaktera ono što me najviše približava Sineru.“, zaključio je Đoković.
Italijan je, podsetimo, već izjednačio učinak Srbina, pošto je drugom uzastopnom titulom na Vimbldonu, ovog leta stigao do pete grend slem titule u karijeri, i to sa samo 24 godine, kao što je svojevremeno Novak Đoković uradio.
BONUS VIDEO: MEKINRO ZA NOVOSTI: Smešno je što Novaku nije bilo dozvoljeno da igra u Americi
Preporučujemo
TRAGEDIJA! Umro Andrija Đokić, hitno prekinuto prvenstvo Srbije
18. 08. 2026. u 07:00 >> 07:07
ŠAMAR KAKAV PARTIZAN NE PAMTI! Humska se crveni od stida!
18. 08. 2026. u 06:07
SPORTSKI SVET JE ZGROŽEN! Evo šta su Hrvati uradili Ruskinji usred Zagreba
18. 08. 2026. u 09:58
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat
LEVSKI i AEK ove večeri na "Naciolanom stadionu Vasil Levski" (21.00) otvaraju plej-of Lige šampiona, a domaćin u prvi meč ulazi sa velikim samopouzdanjem. Bugarski šampion ne zna za poraz u svim takmičenjima još od maja, dok AEK traži način da prekine osmogodišnje čekanje na povratak u grupnu, odnosno ligašku fazu elitnog evropskog takmičenja.
18. 08. 2026. u 07:30
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)