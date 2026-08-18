KATASTROFA ZA MERCA: Rejting kancela dotakao istorijsko dno

RADOM nemačkog kancelara Fridriha Merca zadovoljno je svega 13 odsto Nemaca, pokazuju podaci „Forsa“.

dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

To su najgori rezultati u istoriji ispitivanja javnog mnjenja.

Poređenja radi, u vreme kada je Olaf Šolc bio kancelar njegov najgori rejting bio je 76 odsto.

(sputnikportal.rs)

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