Svet

KATASTROFA ZA MERCA: Rejting kancela dotakao istorijsko dno

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 08. 2026. u 23:22

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RADOM nemačkog kancelara Fridriha Merca zadovoljno je svega 13 odsto Nemaca, pokazuju podaci „Forsa“.

КАТАСТРОФА ЗА МЕРЦА: Рејтинг канцела дотакао историјско дно

dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

To su najgori rezultati u istoriji ispitivanja javnog mnjenja.

Poređenja radi, u vreme kada je Olaf Šolc bio kancelar njegov najgori rejting bio je 76 odsto.

(sputnikportal.rs)

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