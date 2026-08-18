KATASTROFA ZA MERCA: Rejting kancela dotakao istorijsko dno
RADOM nemačkog kancelara Fridriha Merca zadovoljno je svega 13 odsto Nemaca, pokazuju podaci „Forsa“.
To su najgori rezultati u istoriji ispitivanja javnog mnjenja.
Poređenja radi, u vreme kada je Olaf Šolc bio kancelar njegov najgori rejting bio je 76 odsto.
(sputnikportal.rs)
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