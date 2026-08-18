Fudbal

UOČI NAJVAŽNIJE UTAKMICE U SEZONI: Delije poslale jasnu poruku!

Новости онлајн/С.С.

18. 08. 2026. u 21:08

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Navijači Crvene zvezde iz raznih gradova podržali četu Alberta Rijere.

УОЧИ НАЈВАЖНИЈЕ УТАКМИЦЕ У СЕЗОНИ: Делије послале јасну поруку!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Izabranici novog trenera crveno-belih, Alberta Rijere, igraju u četvrtak od 20 časova najbitniju utakmicu u sezoni.

Protivnik je Viktorija Plzenj iz Češke, poslednji rival u pohodu na plasman u Ligu Evrope. Ukoliko ih ne savlada, klub sa Marakane nastaviće takmičenje direktno u Ligi konferencije. 

Zvezda je ispadanjem iz kvalifikacija za Ligu šampiona od izraelskog Hapoel Ber Ševe izgubila veliku sumu, pa bi eliminacija i iz drugog po jačini UEFA takmičenja bila još žešći udarac na budžet.

Srpski prvak želi da pred revanš u Češkoj obezbedi što veću pobedu, pa će na stadionu "Rajko Mitić" imati i veliku podršku navijača.

Foto: Foto: Printskrin/Telegram/Делије Север

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"Delije" su na nekoliko mesta u gradovima po Srbiji organizovale akciju kako bi dodatno animirale navijače da im se priključe na tribinama protiv nekadašnjeg protivnika večitog rivala Partizana. Očekuje se da stadion bude dosta dobro popunjen za susret za plasman u Ligu Evrope.

Navijačka grupa Delije je tako u Čačku, na brojnim mestima u Beogradu, Loznici, Valjevu i drugim gradovima razvila transparent sa porukom:

- Ljubav ka tebi još jača je - napisali su navijači Zvezde istu poruku na transparentima.

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