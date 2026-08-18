IZUZETNO OTKRIĆE: Pronađene mošti Dmitrija Donskog koji je izvojevao pobedu u Kulikovskoj bici

U ARHANGELSKOJ sabornoj crkvi u Kremlju pronađene su mošti kneza Dmitrija Donskog.

Foto: Vikipedija/www.voskres.ru/army/spirit/kulitschkin

Njihova autentičnost utvrđena je antropološkom analizom, saopštio je predstavnik Ruske pravoslavne crkve.

Kako navode u RPC, mošti su gotovo u potpunosti očuvane. Prema moštima, Dmitrij Donski je umro prirodnom smrću u 39. godini. Bio je visok skoro 180 centimetara.

Knez Dmitrij Donski proslavio se pobedom u Kulikovskoj bici, a zaslužan je za ujedinjenje ruskih zemalja oko Moskve.

Ruski patrijarh Kiril služio je moleban kraj otvorenih moštiju Dmitrija Donskog.

Uz blagoslov patrijarha, delovi moštiju Dimitrija Donskog nalaziće se u hramovima RPC.

Jedna od najznačajnih bitaka u ruskoj istoriji odigrala se 21. septembra 1380. godine. Poprište je bilo Kulikovo polje pored reke Don (današnja Tulska oblast), gde su trupe velikog kneza vladimirskog i moskovskog Dmitrija Donskog potukle vojsku mongolske Zlatne horde.

Knez Dmitrij Ivanovič je dobio nadimak Donski – u znak sećanja na legendarnu bitku.

Pobeda je doprinela daljem rastu i jačanju ruske centralizovane države.

(sputnikportal.rs)

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