REŠENJE ZA CARINE Lula: Timovi Brazila i SAD će se odmah sastati

BRAZILSKI predsednik Luiz Inasio Lula da Silva izjavio je danas da je imao pozitivan sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, kao i da će timovi dve zemlje odmah početi razgovore o rešenju pitanja tarifa i drugim temama.

Foto Tanjug/AP

Tramp i Lula razgovarali su na marginama samita ASEAN-a u Kuala Lumpuru u Maleziji, u nastojanju da prevaziđu tenzije između Brazila i SAD nakon što je američki predsednik u avgustu povećao tarife na uvoz većine brazilske robe sa 10 na 50 odsto, preneo je Rojters.

- Mi smo se dogovorili da se naši timovi odmah sastanu kako bi potražili rešenja za tarife i sankcije uvedene brazilskim zvaničnicima - naveo je Lula na društvenim mrežama posle sastanka.

Tramp je povećanje tarifa i uvođenje sankcija povezao sa suđenjem bivšem brazilskom predsedniku Žairu Bolsonaru, koje je nazvao “lovom na veštice”. Uoči današnjeg sastanka sa Lulom, Tramp je, međutim, izjavio da bi mogao da postigne “neke dogovore sa njim, koji bi bili dobri za obe zemlje”.

Lula je ranije nazvao povećanje tarifa “greškom”, navodeći američki suficit u trgovini sa Brazilom od 410 milijardi dolara za 15 godina.

Šef brazilske diplomatije Mauro Vieira kazao je da će pregovori dve strane početi odmah, kao i da je za nedelju planiran sastanak sa američkom delegacijom. On je dodao da je Brazil tražio suspenziju tarifa tokom pregovora, ali za sada nije jasno da li su SAD pristale na taj zahtev, navodi Rojters.

- Mi se nadamo da ćemo zaključiti bilateralne pregovore u vezi aktuelnih američkih tarifa Brazilu u bliskoj budućnosti, za nekoliko nedelja - kazao je Vieira.

Više američke tarife na brazilske proizvode počele su da utiču na globalnu trgovinu govedinom, rezultirajući skokom cena u SAD, i podstakavši triangulaciju preko trećih zemalja, kao što je Meksiko, dok je izvoz brazilske govedine na kinesko tržište izrazito pojačan, navodi Rojters.

Istovremeno, brazilska grupacija za proizvodnju kafe ABIC saopštila je da je uverena u istorijsko partnerstvo dve zemlje, budući da je Brazil najveći svetski proizvođač i izvoznik kafe, a SAD najveći globalni uvoznik.

