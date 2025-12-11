Ekonomija

DINA KARTICA JOŠ SIGURNIJA: Narodna banka Srbije primenila najnovija tehnološka rešenja

Marijana Spasenov

11. 12. 2025. u 14:22

PRIMENOM najnovijih tehnoloških rešenja u okviru svojih platnih sistema Narodna banka Srbije je dodatno unapredila bezbednost, interoperabilnost i efikasnost platnog prometa u Republici Srbiji.

ДИНА КАРТИЦА ЈОШ СИГУРНИЈА: Народна банка Србије применила најновија технолошка решења

Foto V. N.

NBS primenila najnovija tehnološka rešenja za unapređenje platnog prometa u Srbiji

 U okviru modernizacije DinaCard sistema, NBS je, u saradnji sa bankama i relevantnim tehničkim partnerima, pustila u rad sledeće ključne komponente:

- Novi DinaCard Switch, zasnovan na savremenoj arhitekturi visokih performansi, koji obezbeđuje stabilniji, brži i otporniji sistem za procesiranje transakcija - naglasili su u centralnoj banci, - DinaCard Secure rešenje za platne kartice, usklađeno je sa najvišim međunarodnim bezbednosnim normama (EMVCo), koje omogućava dodatnu autentifikaciju korisnika (SCA) i time značajno povećava zaštitu od zloupotreba u elektronskoj trgovini.

Navode i da je DinaCard Directory Server i Access Control Server (ACS), omogućavaju napredni model verifikacije korisnika i učestvovanje DinaCard brenda u globalnim 3D Secure standardima. Novo Dispute Management rešenje,  unapređuje efikasnost postupka rešavanja spornih transakcija i obezbeđuje transparentniju, precizniju i bržu komunikaciju između učesnika.

- Primenom ovih sistema kreirani su svi uslovi da banke u Republici Srbiji izdaju DinaCard platne kartice sa punom podrškom za bezbedne transakcije, u skladu sa najsavremenijim globalnim standardima elektronske bezbednosti i zaštite korisnika - ističu u NBS. - Ovo unapređenje, postignuto je prevashodno primenom domaćih rešenja, donosi dodatnu vrednost i korisnicima i trgovcima, omogućavajući jednostavnije, sigurnije i pouzdanije plaćanje u digitalnom okruženju.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?
Ekonomija

0 2

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

KEŠ/refinansirajući krediti su često najbrži i najjednostavniji način da dođete do potrebnih sredstava, bilo da se radi o neplaniranim troškovima, refinansiranju postojećih obaveza ili ostvarivanju važnih životnih planova. Pre nego što se odlučite za ovaj vid zaduživanja, važno je da sagledate njegove prednosti i mogućnosti koje nudi. Keš kredit je dobar izbor ukoliko vam je potrebna brza isplata, fiksna mesečna rata i jasno definisan plan otplate.

08. 12. 2025. u 10:00

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 1

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?