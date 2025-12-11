DINA KARTICA JOŠ SIGURNIJA: Narodna banka Srbije primenila najnovija tehnološka rešenja

PRIMENOM najnovijih tehnoloških rešenja u okviru svojih platnih sistema Narodna banka Srbije je dodatno unapredila bezbednost, interoperabilnost i efikasnost platnog prometa u Republici Srbiji.

Foto V. N.

NBS primenila najnovija tehnološka rešenja za unapređenje platnog prometa u Srbiji

U okviru modernizacije DinaCard sistema, NBS je, u saradnji sa bankama i relevantnim tehničkim partnerima, pustila u rad sledeće ključne komponente:

- Novi DinaCard Switch, zasnovan na savremenoj arhitekturi visokih performansi, koji obezbeđuje stabilniji, brži i otporniji sistem za procesiranje transakcija - naglasili su u centralnoj banci, - DinaCard Secure rešenje za platne kartice, usklađeno je sa najvišim međunarodnim bezbednosnim normama (EMVCo), koje omogućava dodatnu autentifikaciju korisnika (SCA) i time značajno povećava zaštitu od zloupotreba u elektronskoj trgovini.

Navode i da je DinaCard Directory Server i Access Control Server (ACS), omogućavaju napredni model verifikacije korisnika i učestvovanje DinaCard brenda u globalnim 3D Secure standardima. Novo Dispute Management rešenje, unapređuje efikasnost postupka rešavanja spornih transakcija i obezbeđuje transparentniju, precizniju i bržu komunikaciju između učesnika.

- Primenom ovih sistema kreirani su svi uslovi da banke u Republici Srbiji izdaju DinaCard platne kartice sa punom podrškom za bezbedne transakcije, u skladu sa najsavremenijim globalnim standardima elektronske bezbednosti i zaštite korisnika - ističu u NBS. - Ovo unapređenje, postignuto je prevashodno primenom domaćih rešenja, donosi dodatnu vrednost i korisnicima i trgovcima, omogućavajući jednostavnije, sigurnije i pouzdanije plaćanje u digitalnom okruženju.