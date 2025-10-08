U BRZOM VOZU ZA SUBOTICU NEMA MESTA NI ZA IGLU: Građani popunili prve polaske, ali ostalo je još mesta za besplatne vožnje do nedelje (VIDEO)
PUTNIČKI voz na relaciji Beograd – Subotica počeće da saobraća danas.
Od Beograda do Subotice brzim vozom stizaće se za samo sat i osam minuta, a vožnja je besplatna do 12. oktobra.
Devet polazaka od 6 do 22 sata
- Ono što je važno jeste da će biti 9 polazaka od 6.00 ujutru, pričamo o sutrašnjem danu pa u buduće, od 6.00 ujutru do 22.00, na svaka 2 sata će ići brzi voz kako iz Subotice ka Beogradu, tako i iz Beograda ka Subotici, a naravno biće i četiri voza koji će putovati nešto duže. Do nedelje je besplatna vožnja, odnosno promotivna vožnja, a kasnije će povratna karta od Subotice do Beograda ili obrnuto koštati 2.000 dinara i stizaće se eto za svega sat i deset minuta.
