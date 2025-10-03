UNIQA UBRZAVA RAST U CENTRALNOJ I ISTOČNOJ EVROPI: Strateška ekspanzija i snažne regionalne sinergije

TOKOM strateške posete Crnoj Gori, Volfgang Kindl, član Upravnog odbora UNIQA Insurance Group AG, potvrdio je dugoročnu posvećenost Grupe Centralnoj i Istočnoj Evropi (CIE) – najbrže rastućem regionu osiguranja na svetu.

UNIQA

Zajedno sa Adelom Bahtanovićem, predsednikom UNIQA regiona jugoistočne Evrope, Kindl je istakao snažne performanse Grupe, ambiciozne ciljeve rasta i kulturnu transformaciju koja pokreće prekograničnu saradnju u Jugoistočnoj Evropi.

CIE: Najbrže rastući region osiguranja u svetu

- Centralna i Istočna Evropa je trenutno najbrže rastuće i najdinamičnije tržište osiguranja na svetu. Ekonomski zamah regiona je neuporediv – nekoliko zemalja CIE beleži stope rasta BDP-a znatno iznad proseka EU - kaže Volfgang Kindl.

UNIQA posluje u 14 zemalja, sa istorijski snažnim prisustvom u Austriji i 11 tržišta CIE, uključujući i Srbiju. Na svim međunarodnim tržištima, UNIQA opslužuje oko 160 miliona ljudi.

- Tržišta osiguranja u Centralnoj i Istočnoj Evropi i dalje nude značajan potencijal za sustizanje razvijenih zemalja – ne samo ekonomski, već i u pogledu raširenosti osiguranja. UNIQA je već među 5 najboljih osiguravača na našim ključnim tržištima i dobro je pozicionirana da iskoristi prednosti dinamičnog razvoja regiona. Iako se očekuje da će zemlje članice EU u Centralnoj i Istočnoj Evropi rasti tri puta brže od evrozone 2025. godine i dvostruko brže 2026. godine, potrošnja za osiguranje po glavi stanovnika ostaje znatno ispod nivoa zapadne Evrope. Ovaj proces konvergencije predstavlja dugoročnu priliku za profitabilan rast, kojem aktivno težimo kroz ciljanu distribuciju, snažna partnerstva i digitalne inovacije - dodaje Kindl.

UNIQA Volfgang Kindl, član UO UNIQA Grupe



Snažni rezultati i ambiciozni ciljevi rasta

U prvoj polovini 2025. godine, UNIQA International je prijavila povećanje premije od 10,8 procenata na međunarodnim tržištima, u poređenju sa 4,8 procenata u Austriji. Ukupan obim premije Grupe porastao je za 9,7 procenata na 4,4 milijarde evra.

- Ove godine rastemo iznad proseka tržišta na našim međunarodnim tržištima. Naš cilj je da održimo ovaj iznadprosečni zamah do 2028. godine - kaže Volfgang Kindl.

Uspešna strategija jednog brenda - UNIQA i snažno lokalno prisustvo i dalje su ključni pokretači ove ambicije.

Pregled segmenta: UNIQA International prema obimu premije

U prvoj polovini 2025. godine, UNIQA International je ostvarila ukupan obim premije od 1,5 milijardi evra. Podela poslovanja odražava snažan fokus na osiguranje imovine i nezgode, što čini 75% premija, zatim životno osiguranje sa 20% i zdravstveno osiguranje sa 5%.

Centralna i istočna Evropa već doprinosi većinskom broju klijenata i premije

Trenutno, oko 80 procenata klijenata kompanije UNIQA i približno 40 procenata njenog obima premija dolazi iz Centralne i istočne Evrope. Profitabilnost međunarodnog poslovanja ostaje visoka, a očekuje se da će doprinos podružnica u Centralnoj i istočnoj Evropi ukupnom rezultatu Grupe dodatno porasti.

- Ponosni smo na naše rezultate u Centralnoj i istočnoj Evropi. To nije samo motor rasta za UNIQA, već i region gde možemo ostvariti pravi uticaj – ekonomski i društveno - zaključuje Kindl.

UNIQA SEE: Region oblikovan saradnjom i zajedničkim razvojem

Od marta 2022. godine, UNIQA radi na objedinjavanju šest tržišta Jugoistočne Evrope – Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Rumunije – u jedinstvenu, agilnu regionalnu celinu. Cilj: graditi na zajedničkim snagama i kulturnoj bliskosti i stvarati strukture koje omogućavaju brže donošenje odluka i efikasnije poslovanje.

UNIQA

Izgradnja zajednice preko granica

- Umesto samog usklađivanja struktura, fokusirali smo se na izgradnju zajednice – one koja napreduje na saradnji i zajedničkom cilju - kaže Adel Bahtanović, predsednik UNIQA regiona JIE. "Naši timovi sarađuju preko granica, jezika i hijerarhija. Učimo jedni od drugih svakog dana – i to je ono što pokreće naš napredak.“

Danas, UNIQA SEE (region jugoistočne Evrope) opslužuje skoro 2,5 miliona klijenata, zapošljava 2.000 ljudi i generiše preko 464 miliona evra bruto premija (14,6% rast u odnosu na prethodnu godinu). UNIQA SEE značajno doprinosi ukupnom rezultatu Grupe.

U Srbiji, UNIQA je u 2024. godini zabeležila 64 miliona evra premije. U portfoliju najveće učešće ima osiguranje imovine i nezgoda 47%, životno osiguranje 21% i zdravstveno osiguranje 20%, dok su kasko sa 8% i auto-odgovornost sa 4% najmanje zastupljeni.

Transformacija nije samo operativna – ona je i kulturna. Timovi iz različitih zemalja rade zajedno na razvoju proizvoda, IT rešenjima i poboljšanju korisničke usluge. Znanje se otvoreno deli, a ideje se razvijaju zajednički, bez obzira na poziciju ili lokaciju.

Otvorenost podstiče agilnost

- Stvorili smo prostor gde svi mogu da doprinesu – bilo da su u Sofiji, Beogradu ili Podgorici - objašnjava Bahtanović. „Ova otvorenost nam pomaže da brže reagujemo na promene i gradimo rešenja koja su zaista relevantna za naše klijente.“

Ono što ovu transformaciju čini posebno uticajnom je potencijal skaliranja. Mnoga tržišta jugoistočne Evrope bila su relativno male veličine i strukture. Udruživanjem snaga, sada imaju koristi od zajedničkih platformi, objedinjenog stručnog znanja i koordinisanih strategija – otključavajući efikasnost i mogućnosti za rast koje bi bilo teško postići pojedinačno.

UNIQA Adel Bahtanović, predsednik Uniqa SEE za Crnu Goru



Fondacija UNIQA SEE FUTURE: Osnaživanje mladih talenata i raznolikosti

Fondacija UNIQA SEE FUTURE, koju je osnovalo UNIQA osiguranje, podržava mlade ljude i organizacije u jugoistočnoj Evropi koji se ističu u sportu, kulturi i održivosti. Teniska legenda Goran Ivanišević služi kao sportski mentor i ambasador brenda, vodeći sportiste u usponu poput Lune Vujović. Fondacija se takođe zalaže za rodnu ravnopravnost u umetnosti: u partnerstvu sa Sarajevskim filmskim festivalom i Slano filmskim danima, podržava Program podrške ženama filmskim stvaraocima, osnažavajući žene rediteljke kroz mentorstvo i finansiranje. Pored toga, Program mentorstva za vizuelne umetnice nudi jedinstvenu platformu za talente u usponu iz regiona da se umetnički razvijaju i steknu međunarodnu vidljivost. Kroz ove ciljane inicijative, Fondacija pokreće pozitivne promene i odražava posvećenost UNIQA osiguranja društvenoj odgovornosti i razvoju zajednice.

UNIQA Sustainable Business Solutions: Prilagođavanje promenljivoj klimi

Kako šteta od globalnog zagrevanja izazvanog ljudskim delovanjem nastavlja da raste, potreba za prilagođavanjem i otpornošću nikada nije bila veća. UNIQA Sustainable Business Solutions, podružnica UNIQA grupe, podržava kompanije širom Austrije i Centralne i Istočne Evrope u izgradnji otpornosti i unapređenju održivosti. Sa timom od preko 50 stručnjaka za inženjering rizika i održivost, kompanija nudi procene rizika po meri, strategije za sprečavanje gubitaka i stručnu obuku. Integrišući inovacije, upravljanje rizicima i ekološku odgovornost, UNIQA omogućava klijentima da proaktivno identifikuju i ublaže nove rizike - posebno one koji se odnose na ranjivost usled klimatskih promena i operativnu otpornost - pomažući im da se snađu u sve složenijem pejzažu rizika i obezbede svoju budućnost.

- Kao region, ne samo da rastemo, već se razvijamo - vođeni otvorenošću, saradnjom i zajedničkom vizijom za budućnost. Osnaživanjem sledeće generacije i podržavanjem održivih rešenja, pomažemo u izgradnji otpornih zajednica i stvaranju stvarnog uticaja širom jugoistočne Evrope“, kaže Adel Bahtanović, predsednik regiona UNIQA SEE.

