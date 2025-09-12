DA LI ĆE BITCOIN EKSPLODIRATI POSLE SMANJENJA KAMATNIH STOPA? Bitcoin Hyperov ICO od 15 miliona dolara ukazuje na ogroman katalizator

BITCOIN (BTC) se već neko vreme drži na nivou od 111.000 dolara, dok investitori čekaju podatke o američkom Indeksu potrošačkih cena (CPI) u četvrtak.

Smanjenje kamatnih stopa od strane FOMC-a naredne nedelje se visoko očekuje i moglo bi poslužiti kao okidač za značajan rast cene Bitcoina.

Međutim, dok se tržište fokusira na makroekonomske faktore, još jedan veći pokretač potražnje za Bitcoin-om tiho se formira. Sa skoro 15 miliona dolara prikupljenog kapitala, Bitcoin Hyper (HYPER) – zver Bitcoin Layer-2 mreže – spreman je da bude lansiran.

Sa brzinom Solane u svojoj osnovi i sigurnošću Bitcoina kao temeljem, Bitcoin Hyper radi punim kapacitetom, sposoban da podrži najzahtevnije aplikacije u kripto prostoru.

Za manje od 16 sati projekat će zatvoriti svoju trenutnu fazu finansiranja, nakon čega će cena svakog HYPER tokena porasti iznad današnjih 0,012885 dolara.

Velika verovatnoća smanjenja kamatnih stopa, ali trgovci očekuju ograničen rast Bitcoina u septembru

Tržište je sada gotovo sigurno da će do smanjenja doći na sastanku FOMC-a zakazanom za 17–18. septembar.

Na platformi za predviđanje Polymarket, učesnici se snažno klade na smanjenje od 25 baznih poena, dodeljujući mu verovatnoću od 83%, dok samo 4% veruje da neće biti promena.

Istorijski gledano, smanjenje kamatnih stopa vodi ka slabijem dolaru, što obično ide u korist Bitcoinu. Američka M2 novčana masa često je rasla paralelno sa cenom BTC-a, naglašavajući njegovu privlačnost kao alternativne imovine.

Ipak, trgovci su ovog septembra oprezni. Najveća verovatnoća se dodeljuje tome da Bitcoin završi mesec na 114.000 dolara, a sledeća na 116.000 dolara. Neki čak smatraju da BTC može pasti na 107.000 dolara, u skladu sa istorijskom sklonošću da u septembru podbaci.

To pokazuje da, iako investitori široko očekuju smanjenje kamata, mnogi ne veruju da će to doneti veliki Bitcoin miting – barem ne ovog meseca.

Ipak, učesnici na Polymarketu dodeljuju i 14% verovatnoće smanjenju od 50 baznih poena – scenariju koji bi šokirao tržišta i zavisi od toga da li CPI u petak bude dovoljno slab da ga opravda.

Ako se to dogodi, Bitcoin bi mogao iznenada da poraste već u septembru, otvarajući put njegovim sezonski jakim mesecima – oktobru i novembru.

Pored toga, postoji i šira slika likvidnosti: skoro 7,26 biliona dolara nalazi se u fondovima novčanog tržišta. To nije mrtav kapital – smanjenjem kamata i prinosa, čak i mali deo koji se prelije mogao bi biti snažan katalizator za BTC.

Ali izvan ovih makro kretanja, dugoročniji katalizator za Bitcoin može doći iz potražnje zasnovane na upotrebljivosti. Sa već prikupljenih skoro 15 miliona dolara, Bitcoin Hyper se pozicionira kao projekat koji bi mogao kanalisati tu potražnju kada krene sa radom u nedeljama pred nama.

Šta sledi posle ere institucionalnih investitora u Bitcoin-u?

U ranijim ciklusima, maloprodajni investitori su nosili Bitcoin– prvo do 1.000 dolara u 2013., a zatim do 20.000 dolara u 2017.. Mešavina maloprodajne špekulacije, pandemijske likvidnosti i jeftinog novca kasnije ga je podigla iznad tog maksimuma iz 2017.

Od tada se narativ pomerio ka institucijama, sa kompanijama poput Strategy koje su predvodile talas kupovine Bitcoina u svoje trezore.

Iako institucionalni talas možda još uvek traje, potražnja rizikuje da presuši ako Bitcoin ne ponudi ništa više od svoje uloge kao „digitalnog zlata“.

Bitcoin Hyper menja ovu dinamiku čineći BTC korisnim kroz mnogo širi spektar aplikacija – ne samo plaćanja, već i DeFi platforme, realnu imovinu (RWA), gejming i druge slučajeve upotrebe koji nisu bili zamišljeni na originalnom Bitcoin blockchain-u.

Sve se to odvija unutar Bitcoin Hyper Layer-2 ekosistema. Njegovo jezgro je Solana Virtual Machine (SVM), najbrži sloj izvršavanja na svetu. On omogućava pokretanje dApps-a brzinom Solane, dok se poravnanja sidre na decentralizovani i nepromenljivi sloj Bitcoina.

Kako funkcioniše Bitcoin Hyper?

Bitcoin Hyper funkcioniše kao Layer-2 rešenje zasnovano na Bitcoinu, ali ne vezuje svaku transakciju za glavnu mrežu na način na koji to rade Etherum rollup-ovi.

Umesto toga, aktivnosti se odvijaju velikom brzinom unutar Hyper ekosistema koristeći „wrapped BTC“, dok se periodični rezimei stanja sidre na Bitcoin Layer-1 radi integriteta.

Kad god korisnici žele nazad svoj BTC, jednostavno spale „wrapped“ verziju na Hyper mreži i otključaju originalne kriptovalute na osnovnom lancu.

To čini Bitcoin Hyper bržim i fleksibilnijim, a i dalje vezanim za sigurnosni sloj BItcoin .

U praksi, to znači da programeri i korisnici mogu da interaguju u okruženju koje se oseća kao Solana – brzo, jeftino i visoko skalabilno – dok istovremeno znaju da Bitcoin ostaje garant poravnanja.

Takođe znači da Bitcoin-ova likvidnost više nije zarobljena u pasivnom skladištu, već aktivno kruži kroz DeFi, plaćanja, gejming i druge aplikacije na Hyper mreži.

Konačan rezultat je sistem u kojem Bitcoin ne sedi samo u trezorima ili hladnim novčanicima; on postaje gorivo za širu digitalnu ekonomiju.

Budi deo sledećeg poglavlja Bitcoin kroz Bitcoin Hyper

Svi ovi faktori objašnjavaju zašto se Bitcoin Hyper sada približava fondu od 15 miliona dolara u pretprodaji.

Mnogi investitori vide HYPER– token koji pokreće naknade za gas, staking i upravljanje u ekosistemu – kao drugu šansu za rane prinose koje su propustili sa BTC-om, upravo zbog bliske povezanosti dva sredstva unutar ovog ekosistema.

Ako želiš priliku da iskoristiš potencijalni rast HYPER-a, poseti zvanični sajt Bitcoin Hyper projekta. Tokene je moguće kupiti pomoću SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ili čak kreditne kartice.

Za najbolje iskustvo, Bitcoin Hyper preporučuje Best Wallet, jedan od najboljih kripto novčanika na tržištu.

