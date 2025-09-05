BITNIJI SU GRAĐANI OD VAŠEG PROFITA Vučić: Neće se više dogoditi da trgovci budu zadovoljni, a narod ne

NOVE ekonomske mere imaju odličan uticaj na narod. Gledamo da zaštitimo i interese trgovaca na malo i veliko, svih, ali me najviše zanimaju obični građani. Trgovci su lepo zarađivali do sada i lepo će zarađivati i ubuduće.

I.D.S.

Na ovaj način je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao juče iz Kine saopštenje kompanije "Delez Srbija", u kojem navode da novi propisi "prema trenutnim procenama imaju negativan uticaj i zahtevaju značajna prilagođavanja kako za njihovu kompaniju, tako i za čitav maloprodajni sektor".

- Interesuju me, ono što sam već rekao i nazvao mojom i našom svetinjom, a to su Srbija i naši građani, koji su zadovoljni. A vi pronađite sebe u tom zadovoljstvu građana, jer da građani budu nezadovoljni, a vi zadovoljni, taj slučaj više se neće dogoditi - uzvratio je na kritike Vučić.

Ministar finansija Siniša Mali poručio je da će Vlada Srbije nastaviti dosledno da sprovodi ekonomsku politiku usmerenu ka građanima, kao i da je najviši interes kojim se rukovodi u donošenju svih odluka upravo dobrobit našeg naroda.

- Jasno nam je da su prilagođavanja neophodna, kako se navodi u saopštenju ("Deleza"), ali ovde je sada važan interes građana - rekao je Mali. - Drago mi je i što je primetno da je uticaj inflacije na cene očigledan, jer to upravo i potvrđuje da cene moraju da idu nadole. Vlada ostaje otvorena za razgovore sa predstavnicima trgovaca ukoliko je to potrebno.

On je istakao da je usmerenost Vlade ka dobrobiti građana bio motiv koji je iznedrio i Uredbu o ogrančenju trgovačkih marži i uprkos tome što su bili svesni potencijalnog nezadovoljstva maloprodajnih lanaca tom odlukom, kao i da je njeno sprovođenje važno upravo za građane.

- U teškim vremenima, kada se borimo sa uticajem svetskih kriza na naše tržište, prioritet je očuvanje nivoa životnog standarda građana, i to ispred nivoa profita - naglasio je ministar. - Naravno da maloprodajni lanci treba da imaju interes na našem tržištu i da dobro rade, i verujemo da njihova dobra zarada svakako neće izostati.

Kako je dodao, u ovim godinama je od izuzetne važnosti brzo prilagođavanje svih učesnika na tržištu na promene uslova koje nam diktiraju spoljni uticaji, kao što je uvezena inflacija.

- Međutim, Vlada Srbije kao svoj prioritet mora postaviti smanjenje uticaja inflacije na život građana Srbije. I time se aktivno bavimo ograničavanjem cena najbitnijih životnih namirnica, ali i konstantnim povećavanjem plata i penzija iznad nivoa inflacije, kako bi je građani u što manjoj meri osetili u kućnim budžetima - istakao je Mali.

Maloprodajni lanci su, kako kaže, izuzetno važna karika u našoj ekonomiji i ubeđen je da oni razumeju motive za nedavno donetu uredbu, kao i da će podržati nameru Vlade da je sprovede do kraja i biti konstruktivan partner u svakom razgovoru na ovu temu.

- Dakle, ostajemo uporni da se ove mere sprovedu na pravi način, u korist građana Srbije. Ukoliko je potrebno da razgovaramo sa predstavnicima trgovaca, ostajemo otvoreni za razgovore - ističe ministar.

Vladina uredba o ograničenju trgovačkih marži na maksimalno 20 odsto, stupila je na snagu 1. septembra, a primenjuje se na 24 najveća lanca u Srbiji. Ovom merom obuhvaćene su 23 kategorije robe, što je oko 20.000 proizvoda, i to onih koje građani najčešće kupuju - prehrambeni proizvodi, kućna hemija i artikli za ličnu higijenu. Cilj uredbe je da se smanje maloprodajne cene ovih potrepština u proseku za oko 15 odsto. nE.