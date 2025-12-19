Fudbal

SKANDAL U CENTRU BEOGRADA! Dvojica muškaraca napala Vujadina Savića

Новости онлине

19. 12. 2025. u 04:57

Bivši fudbaler Crvene zvezde Vujadin Savić napadnut je sinoć u tržnom centru "Galerija" u Beogradu!

СКАНДАЛ У ЦЕНТРУ БЕОГРАДА! Двојица мушкараца напала Вујадина Савића

Foto: ATA images/D. Milenković

Njega su iz nepoznatog razloga fizički napala dva muškarca dok je mirno šetao sa prijateljem.

Vujadin se odbranio i na sreću nije došlo do većeg incidenta.

BLISTAJU JOŠ OD MALIH NOGU : Mlade ritmičarke novosadskog kluba Ritmika sve češće postižu velike rezultate
BLISTAJU JOŠ OD MALIH NOGU : Mlade ritmičarke novosadskog kluba Ritmika sve češće postižu velike rezultate

KLUB ritmičke gimnastike „Ritmika“ u Novom Sadu je na Prvenstvu Srbije u grupnim vežbama, održanom minulog vikenda u sportskoj hali u Rakovici, osvojio dve zlatne medalje. Najsjajnija odličja u grupnim vežbama najvišeg, „A“ programa, osvojile su pionirke i juniorke koje predvodi Katarina Prostran, klupski i savezni trener reprezentacije Srbije u grupnim vežbama.

18. 12. 2025. u 23:05

DECA VOJVODINE, GOLGETERSKI ŠAMPIONI SRBIJE : Omladinska akademija „Ilija Pantelić“ rasadnik talenata koji blistaju u drugim klubovima
DECA VOJVODINE, GOLGETERSKI ŠAMPIONI SRBIJE : Omladinska akademija „Ilija Pantelić“ rasadnik talenata koji blistaju u drugim klubovima

OMLADINSKA škola našeg najstarijeg superligaša, jedna od najplodnijih i najorganizovanijih u čitavom regionu, nazvana po legendarnom golmanu i nekadašnjem njenom direktoru, Iliji Panteliću, s pravom nosi epitet fudbalske akademije. Jer, ne samo da već decenijama, kao jedna od osnova funkcionisanja i razvoja kluba sa „Karađorđa“ stvara vrhunske igrače, nego jednako tako prati i postavlja nove, savremene evropske trendove u svom bitisanju.

18. 12. 2025. u 22:50

