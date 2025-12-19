SKANDAL U CENTRU BEOGRADA! Dvojica muškaraca napala Vujadina Savića
Bivši fudbaler Crvene zvezde Vujadin Savić napadnut je sinoć u tržnom centru "Galerija" u Beogradu!
Njega su iz nepoznatog razloga fizički napala dva muškarca dok je mirno šetao sa prijateljem.
Vujadin se odbranio i na sreću nije došlo do većeg incidenta.
