"BILO JE STRAŠNO"! Oglasio se svedok napada na Vujadina Savića
Bivši fudbaler Vujadin Savić napadnut je sinoć u tržnom centru "Galerija" u Beogradu!
Njega su iz nepoznatog razloga fizički napala dva muškarca dok je mirno šetao sa prijateljem.
Vujadin se odbranio i na sreću nije došlo do većeg incidenta.
Svemu je prisustvovao jedan od očevidaca.
- Vujadin je sa nekim momkom mirno šetao tržnim centrom, nismo ga ni primetili dok nismo čuli buku. To je bilo na prvom spratu, rekao je za "Telegraf" pa dodao:
- Bilo je strašno neprijatno, odjednom su počeli da mu dobacuju, svakakve gadosti su izgovorili, a ovaj jedan se i zaleteo ka njemu. Vujadin se branio, nije hteo da se skloni. Kad su videli da ne beži nego da je uzvratio, prestali su. Vujadina je prijatelj povukao i otišli su svojim putem
