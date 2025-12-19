Fudbal

"BILO JE STRAŠNO"! Oglasio se svedok napada na Vujadina Savića

19. 12. 2025. u 05:19

Bivši fudbaler Vujadin Savić napadnut je sinoć u tržnom centru "Galerija" u Beogradu!

Foto: Printskrin/SrbijaShowbizz

Njega su iz nepoznatog razloga fizički napala dva muškarca dok je mirno šetao sa prijateljem.

Vujadin se odbranio i na sreću nije došlo do većeg incidenta.

Svemu je prisustvovao jedan od očevidaca.

- Vujadin je sa nekim momkom mirno šetao tržnim centrom, nismo ga ni primetili dok nismo čuli buku. To je bilo na prvom spratu, rekao je za "Telegraf" pa dodao:

- Bilo je strašno neprijatno, odjednom su počeli da mu dobacuju, svakakve gadosti su izgovorili, a ovaj jedan se i zaleteo ka njemu. Vujadin se branio, nije hteo da se skloni. Kad su videli da ne beži nego da je uzvratio, prestali su. Vujadina je prijatelj povukao i otišli su svojim putem

(Telegraf)

