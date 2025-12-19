NASTAVLJA SE RASPAD DEMOKRATSKE STRANKE Gavrilović poručio Milivojeviću: Ovo što radiš je sramno, tražim tvoje javno izvinjenje
KANDIDAT za predsednika Demokratske stranke Miodrag Gavrilović poručio je Srđanu Milivojeviću da mora javno da se izvini za svoje postupke.
U Demokratskoj stranci pucaju poslednji šavovi.
Miodrag Gavrilović, kandidat za predsednika DS-a, oštro je reagovao na izjavu "bezimenog člana rukovodstva stranke", i tražio javno izvinjenje od Milivojevića i Predsedništva stranke profesoru Branimiru Jovančićeviću.
Podsetimo, "neimenovani član rukovodstva DS-a" izjavio je za tabloid "Danas", nakon što je profesor Jovančićević napustio tu stranku, da "javnost ni ne zna ko je on".
- Njegov odlazak je tema samo za Informer i Alo. Ni za koga više. Javnost ni ne zna ko je Jovančićević, jer ni u stranci svi ne znaju ko je on - rekao je "anonimni izvor".
Gavrilović je međutim jasno procenio da je "neidentifikovani" zapravo Milivojevića i njegovi glasnogovornici.
Oglasili su se i drugi članovi DS-a, koji su takođe osuli paljbu po Milivojeviću.
- Kao potpredsednik DS i član Predsedništva DS, javno se izvinjavam prof dr Jovančićeviću zbog ovakve podmukle izjave bezimenog člana "rukovodstva" moje stranke - napisao je Nenad Mitrović.
(Alo)
Preporučujemo
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)