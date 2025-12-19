Politika

NASTAVLJA SE RASPAD DEMOKRATSKE STRANKE Gavrilović poručio Milivojeviću: Ovo što radiš je sramno, tražim tvoje javno izvinjenje

KANDIDAT za predsednika Demokratske stranke Miodrag Gavrilović poručio je Srđanu Milivojeviću da mora javno da se izvini za svoje postupke.

U Demokratskoj stranci pucaju poslednji šavovi.

Miodrag Gavrilović, kandidat za predsednika DS-a, oštro je reagovao na izjavu "bezimenog člana rukovodstva stranke", i tražio javno izvinjenje od Milivojevića i Predsedništva stranke profesoru Branimiru Jovančićeviću.

Podsetimo, "neimenovani član rukovodstva DS-a" izjavio je za tabloid "Danas", nakon što je profesor Jovančićević napustio tu stranku, da "javnost ni ne zna ko je on".

- Njegov odlazak je tema samo za Informer i Alo. Ni za koga više. Javnost ni ne zna ko je Jovančićević, jer ni u stranci svi ne znaju ko je on - rekao je "anonimni izvor".

Gavrilović je međutim jasno procenio da je "neidentifikovani" zapravo Milivojevića i njegovi glasnogovornici.

Oglasili su se i drugi članovi DS-a, koji su takođe osuli paljbu po Milivojeviću.

- Kao potpredsednik DS i član Predsedništva DS, javno se izvinjavam prof dr Jovančićeviću zbog ovakve podmukle izjave bezimenog člana "rukovodstva" moje stranke - napisao je Nenad Mitrović.

