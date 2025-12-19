PROTIV ŽALGIRISA NIJE BIO NA PREPOZNATLJIVOM NIVOU: Kordinije popravlja utisak
ISAJIJA Kordinije je naš današnji izbor.
Francuski internacionalac važi za igrača koji igra jako dobro u oba pravca i Efes ga je upravo zbog toga i angažovao.
Kordinije je treći strelac ekipe ove sezone, u proseku beleži 11,6 poena za 28 minuta provedenih na terenu.
Ipak, u prošlom kolu je odigrao loše, Efes je savladao Žalgiris u Kaunasu, ali on je ubacio samo 4 poena.
Verujemo da će danas prebaciti granicu.
NAŠ TIP: Kordinije +12,5 (kvota 1,90)
