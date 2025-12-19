PROTIV ŽALGIRISA NIJE BIO NA PREPOZNATLJIVOM NIVOU: Kordinije popravlja utisak

ISAJIJA Kordinije je naš današnji izbor.

FOTO: Profimedia

Francuski internacionalac važi za igrača koji igra jako dobro u oba pravca i Efes ga je upravo zbog toga i angažovao.

Kordinije je treći strelac ekipe ove sezone, u proseku beleži 11,6 poena za 28 minuta provedenih na terenu.

Ipak, u prošlom kolu je odigrao loše, Efes je savladao Žalgiris u Kaunasu, ali on je ubacio samo 4 poena.

Verujemo da će danas prebaciti granicu.

NAŠ TIP: Kordinije +12,5 (kvota 1,90)

