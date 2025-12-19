OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Petak
18.30 Herta - Bilefeld GG (1,60)
20.30 Dortmund - Menhengladbah GG (1,59)
Ukupna kvota: 4,19
