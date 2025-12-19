Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

19. 12. 2025. u 09:03

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

Foto: Profimedia

Petak

18.30 Herta - Bilefeld GG (1,60)

20.00 Kambur - Mastriht GG (1,65)
20.30 Dortmund - Menhengladbah GG (1,59)

Ukupna kvota: 4,19

