ZAKON i zdrav razum su pobedili, ocenio je šef RFPI i specijalni izaslanik ruskog predsednika za investicionu saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev komentarišući odluke Evropskog saveta, odnosno odsustvo dogovora o konfiskaciji ruskih aktiva.

Kako je rekao, donete odluke posle višečasovnog zasedanja predstavljaju snažan udarac onima u EU koji podstiču na rat, na čelu sa Ursulom fon der Lajen koja je doživela neuspeh.

Zemlje Evropske unije postigle su dogovor da daju Ukrajini kredit od 90 milijardi evra u naredne dve godine, saopštio je predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

Mađarska, Slovačka i Češka ne učestvuju u kreditu.

Lideri EU nisu uspeli da se usaglase o korišćenju zamrznutih ruskih sredstava.

