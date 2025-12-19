"POBEDILI SU ZAKON I ZDRAV RAZUM" Dmitrijev : Odluke zasedanja na samitu EU snažan udarac onima koji podstiču na rat
ZAKON i zdrav razum su pobedili, ocenio je šef RFPI i specijalni izaslanik ruskog predsednika za investicionu saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev komentarišući odluke Evropskog saveta, odnosno odsustvo dogovora o konfiskaciji ruskih aktiva.
Kako je rekao, donete odluke posle višečasovnog zasedanja predstavljaju snažan udarac onima u EU koji podstiču na rat, na čelu sa Ursulom fon der Lajen koja je doživela neuspeh.
Zemlje Evropske unije postigle su dogovor da daju Ukrajini kredit od 90 milijardi evra u naredne dve godine, saopštio je predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.
Mađarska, Slovačka i Češka ne učestvuju u kreditu.
Lideri EU nisu uspeli da se usaglase o korišćenju zamrznutih ruskih sredstava.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
Žmirić na Danu SAJ-a: Pripadnici jedinice uvek prvi u odbrani Srbije
