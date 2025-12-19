Ekonomija

"POBEDILI SU ZAKON I ZDRAV RAZUM" Dmitrijev : Odluke zasedanja na samitu EU snažan udarac onima koji podstiču na rat

P. Đurđević

19. 12. 2025. u 08:22

ZAKON i zdrav razum su pobedili, ocenio je šef RFPI i specijalni izaslanik ruskog predsednika za investicionu saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev komentarišući odluke Evropskog saveta, odnosno odsustvo dogovora o konfiskaciji ruskih aktiva.

Foto: Tanjug

Kako je rekao, donete odluke posle višečasovnog zasedanja predstavljaju snažan udarac onima u EU koji podstiču na rat, na čelu sa Ursulom fon der Lajen koja je doživela neuspeh.

Zemlje Evropske unije postigle su dogovor da daju Ukrajini kredit od 90 milijardi evra u naredne dve godine, saopštio je predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

Mađarska, Slovačka i Češka ne učestvuju u kreditu.

Lideri EU nisu uspeli da se usaglase o korišćenju zamrznutih ruskih sredstava.

(Sputnjik)

Žmirić na Danu SAJ-a: Pripadnici jedinice uvek prvi u odbrani Srbije

