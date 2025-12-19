AMERIKANCI ISPRAVLJAJU GREŠEKE IZ UKRAJINE: Sledi potpuna modernizacija novog PVO sistema patriot (VIDEO)

AMERIČKA vojska je potvrdila planove za razvoj nove varijante raketnog sistema zemlja-vazduh dugog dometa MIM-104 Patriot, koji je, izgleda, namenjen da reši mnoge nedostatke sistema koji su postali jasni tokom njegovog nedavnog raspoređivanja od strane ukrajinske vojske.

Detalje o novoj varijanti, koja izgleda spremna da bude najrevolucionarnija od kada je Patriot prvi put ušao u službu 1981. godine, pružio je menadžer proizvoda za presretače nižeg nivoa, potpukovnik vojske Stiven Moebs, koji je razgovarao o njegovim planiranim mogućnostima sa sekretarom za rat Pitom Hegsetom. Prema Hegsetovim rečima, modernizacija Patriota bila je tema od ličnog interesovanja predsednika Donalda Trampa, a nedavne operacije Patriota na ukrajinskom ratištu su ubedljivo najskuplja sredstva koja je Ukrajina rasporedila, što ga čini jednim od najznačajnijih američkih sistema naoružanja danas.



Komentarišući posebno planove za povećanje luka vatre sistema Patriot, koji je trenutno ograničen na samo 120 stepeni ispred sistema, Mebs je primetio:

„Dakle, trenutni lanser [M903] će se okretati... Najaviću da ove godine počinjemo novi program presretača koji će imati veći domet [i] veće visine.“ „Sve naše digitalne simulacije pokazuju da ćemo sa tim novim presretačem imati mogućnost onoga što nazivamo [preko ramena] ispaljivanjem. Dakle, imaće kinematičku snagu da bude u stanju da se lansira i zapravo aktivira iza nas“, pojasnio je.

Ovo bi premostilo jaz sa kineskim, ruskim i severnokorejskim sistemima, koji svi ispaljuju projektile vertikalno i mogu da dejstvuju na mete 360 stepeni oko njih.



Pored softvera, primetio je u vezi sa ograničenjima trenutnih nagnutih lansera u poređenju sa vertikalnim CAML-om: „Čak i ako radimo lansiranja preko ramena, gubimo deo verovatnoće [uništenja], gubimo deo smrtonosnosti... [kada] raketa troši energiju idući napred i okrećući se.“ Ove promene se sprovode paralelno sa razvojem novih presretača zemlja-vazduh, koji se smatraju hitno potrebnim s obzirom na ograničenja koja su trenutni presretači pokazali na ukrajinskom ratištu.



Zapadni i ukrajinski izvori su naširoko komentarisali ekstremna ograničenja sistema Patriot u odnosu na ruske raketne napade, a američke oružane snage su ranije ove godine potvrdile da ruske tehnologije „omogućavaju njihovim raketama da menjaju putanju i izvode manevre umesto da lete tradicionalnom balističkom putanjom“ stvaraju prave izazove za sisteme Patriot isporučeni Ukrajini. Ovo je odličan primer slike pretnji sa kojom se vojska već suočava. Bivši zamenik načelnika Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, general Igor Romanenko, u oktobru je otkrio da je efikasnost sistema Patriot „pala sa 42% na 6%“ protiv ruskih raketnih napada, nakon što su drugi zvaničnici i analitičari u prethodnim mesecima upozoravali na isto.



Komentarišući posebno dodatna ograničenja koja nameće ograničeni luk vatre Patriota, šef komunikacija Komande ukrajinskog vazduhoplovstva pukovnik Jurij Ignat je primetio: „Ako balistička raketa može da priđe iz različitih pravaca, detekcija jednim sistemom nije moguća... Potrebno je imati nekoliko sistema, nekoliko radara, koji mogu da detektuju ciljeve i pokrivaju grad iz različitih pravaca.“ Ova ograničenja su omogućila ruskim oružanim snagama da koriste balističke raketne sisteme poput Iskandera-M kako bi uništile sisteme Patriot u više uspešnih udara, što je ozbiljno pogoršalo nedostatak dugometne protivvazdušne odbrane širom zapadnog sveta, jer se zalihe za naoružavanje Ukrajine iscrpljuju.

Relativno mala brzina raketa koje lansiraju sistemi Patriot, od samo 3,5 maha, ostaje još jedan veliki nedostatak sistema, ograničavajući njegovu sposobnost presretanja ciljeva velike brzine. Ruski sistem S-400, nasuprot tome, može da lansira rakete zemlja-vazduh koje putuju brzinom većom od 14 maha, što je omogućilo da se S-400 koriste za obaranje raketa koje lansiraju sistemi Patriot.

Ovo otvara mogućnost da će se razvoj novih varijanti sistema Patriot fokusirati na postavljanje bržih raketa kako bi se obezbedila održivija odbrana od novih pretnji. Isplativost takvog sistema ipak ostaje pod znakom pitanja, jer čak i trenutne varijante sistema Patriot koštaju nekoliko puta više od nezapadnih konkurenata, kao što su S-400 i kineski HQ-9B. Najnovije varijante rakete zemlja-vazduh PAC-3 koje su već u proizvodnji koštaju preko 3 miliona dolara svaka, uprkos mnogo ograničenijem dometu od ruskih i kineskih konkurenata, a očekuje se da će budući sposobniji tip rakete biti još znatno skuplji.

