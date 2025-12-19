TIP ostali sportovi

KATALONCI MELJU SVE PRED SOBOM: Baskijci su podigli samopouzdanje

Marko Milosavljević

19. 12. 2025. u 09:00

KOŠARKAŠI Barselone će u 17. kolu Evrolige ugostiti Baskonije.

FOTO: Profimedia

Katalonci su izbrusili formu, sada na terenu izgladaju jako ozbiljno i pobede se samo ređaju.

U prošlom kolu najelitniejg takmičenja su savladali Pariz na gostujućem terenu, konačan rezultat glasio je 69:85.

Izabranici ćavija Paskala su slavili zahvaljujući iksustvu, nisu dozvolili Parižanima da ih uvuku u svoj ritam.

Sa druge strane, Baskijci su slavili protiv Monako i samim tim podigli samopouzdanje.

Verujemo da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: +173,5 (kvota 1,90)

