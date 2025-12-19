KATALONCI MELJU SVE PRED SOBOM: Baskijci su podigli samopouzdanje
KOŠARKAŠI Barselone će u 17. kolu Evrolige ugostiti Baskonije.
Katalonci su izbrusili formu, sada na terenu izgladaju jako ozbiljno i pobede se samo ređaju.
U prošlom kolu najelitniejg takmičenja su savladali Pariz na gostujućem terenu, konačan rezultat glasio je 69:85.
Izabranici ćavija Paskala su slavili zahvaljujući iksustvu, nisu dozvolili Parižanima da ih uvuku u svoj ritam.
Sa druge strane, Baskijci su slavili protiv Monako i samim tim podigli samopouzdanje.
Verujemo da će granica poena biti prebačena.
NAŠ TIP: +173,5 (kvota 1,90)
