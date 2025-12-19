OVO NIKAKO NE RADITE NA SVETOG NIKOLU: Smatra se najvećim grehom - Veruje se da će vas nesreća pratiti tokom cele godine
SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici 19. decembra obeležavaju Nikoljdan koji su ujedno smatra i jednom od najvećih krsnih slava kod Srba.
Na Svetog Nikolu najvećim grehom smatra se obavljanje teških fizičkih poslova. Pranje, ribanje, veliko čišćenje, rad u polju, seča, popravke i svi poslovi koji nisu nužni ostavljaju se za neki drugi dan. Verovanje kaže da se radom na veliki praznik pokazuje nepoštovanje svetinje i da se time narušava mir doma tokom cele godine.
Posebno se osuđuju svađe, psovanje i podizanje tona. Sveti Nikola se u narodu doživljava kao svetac mira i pravde, pa se veruje da svaka teška reč izgovorena tog dana ostavlja trag. Kuća u kojoj se na Svetog Nikolu svađa, prema starom verovanju, tokom godine ima više nemira i razdora.
Nepostovanje posta takođe se smatra grehom. Kako Sveti Nikola uvek pada u vreme Božićnog posta, tog dana se jede posna hrana. Čak i oni koji inače ne poste, po običaju tog dana poste makar simbolično.
- U davna vremena kada su se Srbi hristijanizovali, porodice prihvatale slavu i sveca, a hrišćanstvo se prenosilo s kolena na koleno, slava s oca na sina, sticajem okolnosti najveći broj ljudi je prihvatio Svetog Nikolu kao zaštitnika. Vremenom otkad su Srbi počeli da slave slavu ovo je postala najčešća slava - verski analitičar Draško Đenović rekao je za Kurir i naglašava da je Nikoljdan uvek posna slava:
- Onaj ko slavi mrsno bolje i da ne slavi jer se time ruga svojoj slavi i svecu. Ili slavite po crkvenim pravilima ili nemojte slaviti. Ne može ono "ja slavim na svoj način". Slavite kako treba ili promenite slavu, uzmite mrsnu koja ne pada u vreme posta, ali i ako ona padne u dane kada se posti onda bi trpeza ponovo trebala da bude posna.
