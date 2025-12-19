Svet

ISLAMSKA DRŽAVA (ISIS) POHVALILA JE PUCNJAVU NA PLAŽI BONDAJ: Nazvala je "izvorom ponosa", ali nije preuzela odgovornost za napad

P. Đurđević

19. 12. 2025. u 09:00

MILITANTNA grupa Islamska država (ISIS) pohvalila je pucnjavu na plaži Bondaj u Sidneju, u kojoj je poginulo 15 ljudi tokom jevrejske proslave Hanuke, ali nije preuzela odgovornost za napad, navedeno je u njenoj najnovijoj objavi.

ИСЛАМСКА ДРЖАВА (ИСИС) ПОХВАЛИЛА ЈЕ ПУЦЊАВУ НА ПЛАЖИ БОНДАЈ: Назвала је извором поноса, али није преузела одговорност за напад

Foto: Printscreen

U članku objavljenom u najnovijem izdanju lista Al-Naba, koji je juče distribuiran putem Telegram kanala povezanih sa tom grupom, pucnjava na plaži Bondaj opisana je kao "izvor ponosa", preneo je "i24njuz".

ISIS je naveo napad kao primer onoga što smatra "uspehom", bez izričitog preuzimanja odgovornosti za planiranje ili izvršenje nasilja, što je izazvalo međunarodnu zabrinutost.

- Iako Islamska država do sada nije imala priliku da izvrši (direktan) obračun sa Jevrejima, njeni borci, posrednici i pristalice nastavljaju svoju kampanju protiv Jevreja širom sveta. Danas jevrejska krv teče ulicama Australije jer su fanatici poslušali naš poziv da izvrše napade na jevrejske verske praznike i okupljanja - navodi se u objavi ISIS-a.

Ova džihadistička organizacija je takođe ohrabrivala imigrante koji žive u Belgiji da izvršavaju napade na Jevreje i hrišćane tokom praznika povodom kraja godine.

Napad se dogodio u nedelju, 14. decembra, kada su dvojica naoružanih muškaraca otvorila vatru na okupljene koji su učestvovali u obeležavanju Hanuke u parku Arčer, u blizini plaže Bondaj.

Australijske vlasti okarakterisale su napad kao teroristički čin sa antisemitskim motivima i navele da su napadači mogli biti inspirisani džihadističkom organizacijom.

Međunarodni lideri osudili su napad na plaži Bondaj i izrazili zabrinutost zbog njegovog veličanja u ekstremističkim porukama.

Zvaničnici su istakli da, iako ISIS pominje taj napad u svojoj publikaciji, nema dokaza o direktnoj operativnoj ulozi te grupe u njegovom izvršenju.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Žmirić na Danu SAJ-a: Pripadnici jedinice uvek prvi u odbrani Srbije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

VELIKA PLAVA RUPA U MORU: Naučnici u strahu posle ispitivanja njenog DNA
Panorama

0 0

VELIKA PLAVA RUPA U MORU: Naučnici u strahu posle ispitivanja njenog DNA

JEDNA od najpoznatijih prirodnih atrakcija na svetu, Velika plava rupa uz obalu Belizea, odavno je simbol prirodne lepote i magnet za turiste i ronioce. Ipak, najnovija naučna analiza njenog dna otkriva zabrinjavajući trend: učestalost i jačina tropskih oluja i uragana u narednim decenijama mogli bi biti znatno veći nego ikada pre. Podaci prikupljeni sa dna ove morske vrtače pružaju naučnicima novi uvid u dugoročne klimatske promene.

19. 12. 2025. u 14:31

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Gde kupiti zimske jakne koje zaista greju i prate vas celu sezonu

Gde kupiti zimske jakne koje zaista greju i prate vas celu sezonu