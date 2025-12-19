ISLAMSKA DRŽAVA (ISIS) POHVALILA JE PUCNJAVU NA PLAŽI BONDAJ: Nazvala je "izvorom ponosa", ali nije preuzela odgovornost za napad

MILITANTNA grupa Islamska država (ISIS) pohvalila je pucnjavu na plaži Bondaj u Sidneju, u kojoj je poginulo 15 ljudi tokom jevrejske proslave Hanuke, ali nije preuzela odgovornost za napad, navedeno je u njenoj najnovijoj objavi.

Foto: Printscreen

U članku objavljenom u najnovijem izdanju lista Al-Naba, koji je juče distribuiran putem Telegram kanala povezanih sa tom grupom, pucnjava na plaži Bondaj opisana je kao "izvor ponosa", preneo je "i24njuz".

ISIS je naveo napad kao primer onoga što smatra "uspehom", bez izričitog preuzimanja odgovornosti za planiranje ili izvršenje nasilja, što je izazvalo međunarodnu zabrinutost.

- Iako Islamska država do sada nije imala priliku da izvrši (direktan) obračun sa Jevrejima, njeni borci, posrednici i pristalice nastavljaju svoju kampanju protiv Jevreja širom sveta. Danas jevrejska krv teče ulicama Australije jer su fanatici poslušali naš poziv da izvrše napade na jevrejske verske praznike i okupljanja - navodi se u objavi ISIS-a.

Ova džihadistička organizacija je takođe ohrabrivala imigrante koji žive u Belgiji da izvršavaju napade na Jevreje i hrišćane tokom praznika povodom kraja godine.

Napad se dogodio u nedelju, 14. decembra, kada su dvojica naoružanih muškaraca otvorila vatru na okupljene koji su učestvovali u obeležavanju Hanuke u parku Arčer, u blizini plaže Bondaj.

Australijske vlasti okarakterisale su napad kao teroristički čin sa antisemitskim motivima i navele da su napadači mogli biti inspirisani džihadističkom organizacijom.

Međunarodni lideri osudili su napad na plaži Bondaj i izrazili zabrinutost zbog njegovog veličanja u ekstremističkim porukama.

Zvaničnici su istakli da, iako ISIS pominje taj napad u svojoj publikaciji, nema dokaza o direktnoj operativnoj ulozi te grupe u njegovom izvršenju.

(Tanjug)

