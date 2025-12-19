ŠTA URADI SRBIN!? Luka Jović bacio Atinu u trans (VIDEO)

Fudbaleri AEK-a iz Atine plasirali su se u osminu finala Lige konferencije, pošto su sinoć na svom terenu pobedili Univerzitateu iz Krajove rezultatom 3:2 u meču poslednjeg, šestog kola ligaške faze takmičenja.

Foto: Profimedia

Krajova je vodila 2:0 golovima Štefana Bajrama u 30. i Aleksandrua Čikaldaua u 59. minutu.

Ekipa koju predvodi srpski trener Marko Nikolić je do preokreta i pobede došla golovima Domagoja Vide u 65. i Dereka Kutese u 90+8. i Luke Jovića iz penala u 90+15. minutu.

Marko Grujić je igrao za AEK od 90+1. minuta, dok u timu nije bio povređeni Mijat Gaćinović.

AEK je završio kao trećeplasirani sa 13 bodova u ligaškom delu Lige konferencije.

El final de partido en Atenas ha sido de infarto.



🇬🇷 Perdía el AEK por 1-2 y quedaba fuera del top8. En el 90+8' empatan y, en el 90+15', Luka Jović remonta de penalti. Con ello pasan a ser terceros... y la U. Craiova pasa de ser 15º a quedar eliminada.pic.twitter.com/0cwaDdPr6g — Conference en Español - Jorge Cuesta (@ConferenceESP) December 18, 2025