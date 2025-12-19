Fudbal

ŠTA URADI SRBIN!? Luka Jović bacio Atinu u trans (VIDEO)

19. 12. 2025. u 08:17

Fudbaleri AEK-a iz Atine plasirali su se u osminu finala Lige konferencije, pošto su sinoć na svom terenu pobedili Univerzitateu iz Krajove rezultatom 3:2 u meču poslednjeg, šestog kola ligaške faze takmičenja.

Foto: Profimedia

Krajova je vodila 2:0 golovima Štefana Bajrama u 30. i Aleksandrua Čikaldaua u 59. minutu.

Ekipa koju predvodi srpski trener Marko Nikolić je do preokreta i pobede došla golovima Domagoja Vide u 65. i Dereka Kutese u 90+8. i Luke Jovića iz penala u 90+15. minutu.

Marko Grujić je igrao za AEK od 90+1. minuta, dok u timu nije bio povređeni Mijat Gaćinović.

AEK je završio kao trećeplasirani sa 13 bodova u ligaškom delu Lige konferencije.

