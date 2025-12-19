ŠTA URADI SRBIN!? Luka Jović bacio Atinu u trans (VIDEO)
Fudbaleri AEK-a iz Atine plasirali su se u osminu finala Lige konferencije, pošto su sinoć na svom terenu pobedili Univerzitateu iz Krajove rezultatom 3:2 u meču poslednjeg, šestog kola ligaške faze takmičenja.
Krajova je vodila 2:0 golovima Štefana Bajrama u 30. i Aleksandrua Čikaldaua u 59. minutu.
Ekipa koju predvodi srpski trener Marko Nikolić je do preokreta i pobede došla golovima Domagoja Vide u 65. i Dereka Kutese u 90+8. i Luke Jovića iz penala u 90+15. minutu.
Marko Grujić je igrao za AEK od 90+1. minuta, dok u timu nije bio povređeni Mijat Gaćinović.
AEK je završio kao trećeplasirani sa 13 bodova u ligaškom delu Lige konferencije.
