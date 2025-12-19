Košarka

"KAD BUDEM PIO PIVO I LAGAO DECU"! Urnebesna izjava Nikole Jokića nakon što je srušio NBA rekord

Новости онлине

19. 12. 2025. u 06:18

Košarkaši Denver Nagetsa pobedili su Orlando Medžik 126:115 i tako nastavili seriju pobeda.

КАД БУДЕМ ПИО ПИВО И ЛАГАО ДЕЦУ! Урнебесна изјава Николе Јокића након што је срушио НБА рекорд

Foto Tanjug /AP

Tim iz Kolorada do trijumfa je predvodio Nikola Jokić. Srbin je utakmicu završio sa 23 poena, 11 skokova i 13 asistencija čime je upisao novi tripl-dabl.

Takođe, kada je stigao do 5.661. asistencije u NBA on je postao rekorder jer je pretekao legendarnog Karima Abdula Džabara. A posle meča u svom stilu je prokomentarisao novi poduhvat.

- Kontrolisali smo utakmicu u dobrom delu drugog poluvremena iako je Orlando počeo da igra čvršće. Što se rekorda tiče, uvek kažem da su te stvari nešto za posle karijere. Mislim da je nasleđe za posle karijere. Na to ću se osvrnuti na tremu dok budem pio pivo i lagao svoju decu - rekao je Jokić na terenu odmah posle meča.

