"PROTIVIMO SE KORIŠĆENJU RUSKE IMOVINE" Orban: Mađarska nije ušla u taj voz

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je u Briselu da bi korišćenje zamrznute ruske imovine za potrebe Ukrajine moglo da se protumači kao "objava rata" i da bi Evropsku uniju to direktno uvuklo u sukob i ocenio je da je sprečavanje takve odluke "veliki uspeh".

Govoreći rano jutros nakon jednodnevnog samita EU, Orban je rekao da je ideja o korišćenju zamrznute ruske imovine "mrtva" i da se Mađarska tome protivila od samog početka, preneo je Hirado.

- Rekli smo da se Mađarska protivi tome i da ne preuzima nikakvu odgovornost za to. Da je ovaj predlog prošao, definitivno bismo bili direktno umešani u rat u roku od nekoliko dana, ili najkasnije u roku od tri meseca. Uspeli smo da se zaštitimo od toga. Ovo je veliki uspeh - rekao je Orban.

Prema njegovim rečima, pokazalo se da privatne kompanije iz država članica EU imaju više imovine u Rusiji nego što Rusija ima zamrznute imovine u Evropi, što bi, kako je naveo, u slučaju ruskog odgovora značilo gubitak za Evropu.

On je dodao i da takav potez ne bi bio pravno održiv, jer bi se smatrao konfiskacijom.

Orban je rekao da Belgija nije želela da preduzme taj korak sama i da bi na to pristala samo ukoliko bi i ostale članice preuzele rizik, ali da, kako je naveo, "niko nije imao hrabrosti za to".

Mađarski premijer je rekao i da se njegova zemlja protivila ideji zajedničkog zaduživanja EU radi slanja novca Ukrajini u obliku kredita, za koji se, kako je naveo, unapred zna da neće biti vraćen.

On je dodao da su se tom predlogu snažno protivile i Slovačka i Mađarska, kao i da je češki premijer Andrej Babiš saopštio da njegova vlada ne želi da šalje novac Ukrajini.

- Tražili smo da, ako oni uđu u ovaj voz, a mi ne želimo da kupimo kartu za njega, ne moramo da ulazimo u taj voz. Tako smo bili izostavljeni iz toga - rekao je Orban.

On je objasnio da je, uz izuzetak Češke, Slovačke i Mađarske, većina država članica EU formirala zajednicu kreditora i obezbedila takozvani ratni zajam Ukrajini, koristeći sredstva EU.

- Mi smo bili izostavljeni iz ovoga - rekao je Orban, dodajući da taj zajam, prema njegovim rečima, nikada neće biti vraćen, već će njegovo vraćanje pasti na teret onih koji su ga odobrili.

Orban je ocenio da je time Mađarska "spasila svoju decu i unuke" od obaveze da u budućnosti otplaćuju novac poslat Ukrajini.

Takođe je istakao kao važnu činjenicu da su, kako je naveo, Slovačka, Češka i Mađarska delovale zajedno.

- To troje zajedno su teška kategorija - rekao je Orban i dodao da će saradnja biti nastavljena.

Istovremeno je ocenio da je "loša vest" to što su, i pored izuzimanja njegove zemlje, evropski lideri nastavili da, kako je rekao, pomažu rat kroz ratni zajam i pripreme za rat.

- Generalno, imam samo loše vesti i loša iskustva kada je reč o pretnji ratom. Činjenica da smo izostavljeni iz ovoga je dobra stvar - zaključio je Orban, preneo je MTI.

U zaključcima samita, lideri su se složili da će Mađarska, Slovačka i Češka biti izuzete od bilo kakve obaveze vezane za zajam putem mehanizma "pojačane saradnje". "Bilo kakva mobilizacija sredstava budžeta Evropske unije kao garancija za ovaj zajam neće uticati na finansijske obaveze Češke, Mađarske i Slovačke", navedeno je u saopštenju, koje je odobrilo svih 27 zemalja.

