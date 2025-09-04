KINA ULAZI U LATINSKU AMERIKU: Plutajuća platforma za naftu postavljena na naftnom polju u Venecueli

PRVI plutajući objekat za eksploataciju sirove nafte u okviru projekta vrednog milijardu dolara kojim upravlja kineska kompanija China Concord Resources Corp (CCRC/CCRC) u Venecueli, postavljen je na jezeru Marakaibo, drugom najvećem nalazištu nafte, izjavila su dva dobro upućena izvora.

Kineska kompanija CCRC radi na povećanju proizvodnje na dva ključna naftna polja u zapadnoj Venecueli - Lago Sinko i Lagunilas Lago, prenosi Rojters i navodi da se očekuje da će se do kraja sledeće godine dostići proizvodnja od 60.000 barela dnevno umesto 12.000 barela dnevno koliko iznosi danas.

Ovo je značajan podsticaj jedne privatne kineske kompanije Venecueli, zemlji članici Organizacije država izvoznica nafte (OPEK) koja je pod američkim sankcijama i bori se da privuče strane investicije.

CCRC je prošle godine započeo pregovore o svom angažovanju na naftnim poljima u Venecueli sa državnom kompanijom PDVSA i podeli profita u periodu od 20 godina.

Prema podacima o praćenju plovila, fotografijama i video-snimcima u koje je Rojters imao uvid, plutajuća naftna platforma Alula stigla je iz kineske luke Žoušan.

(Tanjug)

