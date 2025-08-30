OD JESENI DO SUBOTICE 200 NA SAT: Od prestonice do grada na severu zemlje, putovaće se oko sat i deset minuta

BRZA pruga od Novog Sada do Subotice biće spremna za saobraćaj do kraja septembra, a najsavremenija železnička deonica za brzine do 200 kilometara na sat od Beograda do Budimpešte biće dostupna građanima u decembru ove ili u januaru naredne godine.

Foto Z. Jovanović

Očekuje se da cena karte između Subotice i Novog Sada iznosi oko 600 dinara, dok će putovanje od Beograda do Subotice koštati oko 1.200 dinara. Kako je ranije najavljeno, od prestonice do grada na severu zemlje, putovaće se oko sat i deset minuta, što će u potpunosti promeniti doživljaj putovanja između tri najveća grada na severu Srbije.

Kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić železnički saobraćaj na deonici od Subotice do Beograda, preko Novog Sada, trebalo bi da krene u narednih 20 dana.

- Uprkos brojnim izazovima očekujemo da ova deonica od Novog Sada do Subotice bude puštena u saobraćaj za 20 do 30 dana i za putnički saobraćaj, dok teretni već uveliko ide. Završetkom ovog važnog projekta Srbija će biti u rangu modernih i evropskih država - dodao je Vučić.

Ministar građevinarstva i saobraćaja Mađarske Janoš Lazar nedavno je izjavio da bi već ove jeseni mogla da se obavi tehnička primopredaja mađarskog dela brze pruge Budimpešta-Beograd, a tokom zime je u planu da krene i putnički saobraćaj.On je naglasio da je "ova investicija bila preko potrebna i Srbiji i Mađarskoj i da će svi imati koristi od nje".

Podseća da su nadležni u Srbiji ranije izjavili da bi deonica brze pruge između Novog Sada i državne granice mogla biti puštena u rad početkom jeseni ove godine.

- U Mađarskoj će se tehnički prijem pruge desiti u novembru, a od decembra, januara biće dostupno i za građane. Mađarske državne železnice planiraju da između Budimpešte i Beograda bude tri para vozova dnevno - tri u jednom, tri u drugom smeru - rekao je Lazar. - Železnica ima ogroman značaj za privredu, jer će se veliki deo robe koja ulazi u Evropu upravo tom prugom transportovati u Zapadnu Evropu. Ona je simbol i znak našeg cilja da Srbija, uz pomoć i bezrezervnu podršku Mađarske, postane član Evropske unije, da Srbi, srpska privreda i srpska robna razmena preko nas uđu u Evropu.

Izgradnja brze pruge Beograd-Subotica počela je 2018. godine, a radovi na deonici od Novog Sada preko Subotice do graničnog prelaza sa Mađarskom, odnosno do Kelebije, krenuli su u septembru 2021. Dinamička testiranja počela su u septembru prošle godine, a teretni saobraćaj na ovoj deonici počeo je u julu ove godine.

Na najsavremenijoj železničkoj deonici saobraćaće "soko" voz brzinom do maksimalnih 200 kilometara na čas, kao i FLIRT kompozicije za "interregio" i regionalni saobraćaj. Od Subotice do Novog Sada "intersiti" će se zaustavljati samo u Bačkoj Topoli i Vrbasu, sa vremenom putovanja od oko 41 minut, dok će "interregio" imati šest stajanja i trajanje oko 53 minuta. Na celoj trasi funkcionisaće i regio linije sa zaustavljanjem na svim lokalnim stanicama.

Foto Novosti

Deonica Subotica-Kelebija do mađarske granice duga je oko osam kilometara, a ceo projekat obuhvatio je obimnu obnovu železničkog čvora u Subotici: rekonstruisano je više od 20 kilometara koloseka i više od stotinu skretnica, modernizovana je signalno-sigurnosna oprema, a zgrada i peroni stanice dobijaju nov izgled.

POD NAPONOM OD 25.000 VOLTI

"INFRASTRUKTURA železnice Srbije" saopštila je da će kontaktna mreža na pruzi Novi Sad - Subotica biti stavljena pod napon od 25.000 volti, što je izuzetno opasno po ljudski život. Naglašava se da, kada je kontaktna mreža iznad pruge pod visokim naponom, strujno kolo može da bude i po nekoliko metara od strujnih vodova, pa da u takvim slučajevima nije neophodno da se dodirnu vodovi, već je dovoljno da se samo uđe u strujno kolo i doživi strujni udar, koji se najčešće tragično završava.

- Podsećamo da je u blizini pruge strogo zabranjeno bilo kakvo neovlašćeno kretanje, a nakon stavljanja pod visoki napon kontaktne mreže iznad pruge Novi Sad - Subotica, nepoštovanje propisa može direktno da ugrozi ljudske živote - saopštili su iz "Infrastruktura železnice Srbije".