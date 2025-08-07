OTKAZUJU FESTIVAL I TRKU: Zbog svinjske kuge u Mačvi u Bogatiću uvode vanredne mere i ograničenja

AFRIČKA kuga svinja je u Mačvanskom okrugu najteže "zakucala na vrata" u selima opštine Bogatić, koja se posle Crne Bare, proširila na još nekoliko sela, gde je registrovana eutanazija i više od 200 grla svinja. Ministarstvo poljoprivrede proglasilo je za žarište zaraze područje Bogatića u poluprečniku najmanje tri kilometra. Istovremeno, ovo mesto je proglašeno ugroženim od ove zaraze u poluprečniku od 10 kilometara. Zato je zasedao lokalni krizni štab, u nameri da se preventivno deluje, kako se zaraza ne bi širila tim delom Srbije.

foto Z. R.

Odlučeno je da se privremeno zabrani javno okupljanje, tako da neće biti održane manifestacije Međunarodni festival folklora "Bogatfest 2025" i Konjičke trke na hipodromu Bogatić, za 9. avgust. Ove tradicionalne svetkovine u Mačvi odložene su na mesec dana od donošenja mera.

Krizni štab u Bogatiću apeluje na sve poljoprivredne proizvođače da sve biosigurnosne mere na svojim gazdinstvima podignu na najviši mogući nivo kako bi sprečili unošenje virusa na svoja gazdinstva.

U Bogatiću je, ovim povodom, održan veliki stručni skup o zaraznim bolestima životinja, gde su bili su predstavnici svih lokalnih samouprava sa područja Mačvanskog upravnog okruga, organa za vanredne situacije, veterinarskih stanica, inspekcije, lovačkih udruženja, MUP, Granične policije, Carine, kao i vlasnici farmi svinja.

Cilj skupa je bio da se ukaže na uzroke nastajanja i širenja zaraznih bolesti životinja, metode njihovog sprečavanja i suzbijanja, kao i na mere kontrole u prevenciji nastanka i širenja. Konstatovano je da se, od početka jula, afrička kuga pojavila u 12 ovdašnjih gazdinstava.

Duplira se cena debelih grla U LOZNIČKOM kraju, posle pojave zaraze, cena prasadi je sa 450, pa 400 dinara po kilogramu pala na 300. Zanimljivo je da, što je nezabeleženo do sada, cena debelih svinja porasla do 275 dinara i samo je 25 dinara manja od one za prasad. Cena debelih svinja je skoro udvostručena, ali je evidentno da je ponuda sasvim slaba.