LUNDE ŽELI ZLATO NA OPROŠTAJU: Rukometašice Norveške i Nemačke se sastaju u finalu Svetskog prvenstva

RUKOMETAŠICE Norveške žele da objedine sve tri krune, a igračice Nemačke da osvoje zlato posle 32 godine, kada su upravo u Oslu 1993.poslednji put postale prvakinje sveta. Ko će ostvariti svoj san saznaćemo sutra(17.30) u finalu SP u Roterdamu. Pre meča za svetsku krunu, od 14.30 časova Holandija i Francuska boriće se za bronzu.

FOTO: Profimedia

Finale će biti veoma emotivno. Legendarna Katrin Lunde (45) poslednji put će čuvati gol Norveške. I sigurno je da oproštaj od dresa, koji nosi od 2002.godine, pamti po titulu prvaka sveta. Lunde je u karijeri dosada osvojila 20 medalja (12 zlata, 5 srebra i tri bronze). A i sve Norvežanke žele da u istom trentuku bio olimpijske, svetske i evropske prvakinje.

Na osnovu prikazanog na šampionatu Norvežanke su u finalu favoritkinje. Sve protivnice, osim Crne Gore, pobedile su sa 10 i više golova razlike, juče su preslišale i Holandiju sa 35:25. Prva zvezda je najbolja rukometašica sveta Heni Rasjtad.

Ali, Nemice ne pomišljaju na predaju. I one su bez poraza stigle u finale. Juče su sa trona skinule Francusku (29:23) i osigurale prvu medalju posle 2007.godine.

- Sve je moguće. Volim da nas svi vide kao autsajdere. Imamo odličan timski duh, mislim da bismo umrle jedna za drugu - kaže najbolja igračica Nemačke Antje Dol.