Aktuelni predsednik KK Partizan spreman za još jedan izazov.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Ovo baš niko nije očekivao - Ostoja Mijailović (47) uskoro će postati vlasnik Fudbalskog kluba Čukarički. To je najavio sportski direktor "brđana" Vladimir Matijašević (48), koji je objasnio da su još samo administrativne stvari ostale da se reše kako bi i zvanično doskorašnji gazda Dragan Obradović dobio naslednika.

Dakle, prvi čovek Partizana rešio je da krene sa ulaganjem i u drugi sport. Međutim, nije još poznato da li planira da se poviuče iz košarke ili će paralelno voditi brigu o oba kluba.

- Proces preuzimanja Čukaričkog je u završnoj fazi. Ako već hoćete odgovor u "glavu", dobićete ga. Ukoliko sve bude u redu, Ostoja Mijailović će u decembru preuzeti klub od Dragana Obradovića. To sada sve advokati rade - rekao je Matijašević za Mocartov podkast "2x45".

Dugogodišnji funkcioner superligaša sa Banovog brda je potom otkrio i kako je uopšte došlo do ove saradnje.

- U razgovoru koji smo vodili pre tri dana, Ostoja je tražio da ostanu svi ljudi, da možda i ja budem tu u nekom procentu, ako budem hteo da ostanem. Prvo bi trebalo sve da završe Mijailović i Obradović, ali gro stvari je rešeno. Sve je provereno, papiri su čisti. Tako da očekujem, ako sve bude u redu, početkom decembra ili sredinom narednog meseca, da Ostoja uđe u klub - naglasio je Matijašević, a potom nastavio:

- Nije se Mijailović javio, prvo sam pričao o tome s njegovim sinom. Bio je na jednoj utakmici i onda smo krenuli u razgovor oko sponzorstva. Hajde da vidimo možemo li i tako je krenulo, neformalno. I onda je sa Galetom krenula priča, advokati su preuzeli svoje i stiglo se do toga da je 90 odsto sve u redu. Nadam se da će biti i preostalih deset procenata, jer Obradovića više fudbal u Srbiji ne interesuje, zbog svega što je doživeo. Imao je pozive, jer politički nije aktivan. Dragan šest godina nije kročio na stadion. Još otkako se desilo ono protiv niškog Radničkog i prekid meča, kada je sudija dao crveni, bio je penal, preokret od 1:0 do 1:2, kad je Niš bio drugi-treći. Posle toga nije više dolazio na utakmice, samo u kancelariju. On je kupio Čukarički, ulagao i sve što je uloženo vraćeno je njegovoj firmi.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Na kraju je poznati sportski radnik objasnio i šta će klub dobiti dolaskom novog vlasnika.

- Isto što i sa Obradovićem. Sigurnost. Ostoja je dugo u sportu, podigao je KK Partizan. Možemo mi da pričamo ovako ili onako, nećemo pričati o legendama crno-belih i šta je bilo tamo, niti me to interesuje. Partizan igra Evroligu, ima veliki broj gledalaca u Areni, a koliko čitam, finansijski dobro stoji. Stvarno ne znam šta će biti sa crno-belima, niti sam pričao o tome s njim, niti me interesuje. Nema šta da krijem, vizija je kao i dosad. Da se bavimo sportom, ali da još više unapredimo školu fudbala, da probamo da nađemo ili iznajmimo neke terene, da imamo kamp, da podignemo Čukarički na malo viši nivo - zaključio je Matijašević.