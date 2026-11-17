Transfer belgijskog reprezentativca sve izvesniji.

AP Photo/Luis Vieira

Fudbaler Napolija, Kevin de Brujne, uskoro će promeniti sredinu, jer se nalazi blizu odlaska iz redova četvorostrukog šampiona Italije.

Već sada se pominje da bi naredni tim legendarnog belgijskog virtuoza mogao da bude jedan bivši prvak Evrope. Naime, mediji u Holandiji, konkretno „De Telegraf“ pod vinjetom ekskluzivno javlja da je tamošnji gigant PSV pokazao konkretno interesovanje za nekadašnjeg lidera Mančester sitija.

AP Photo/Luis Vieira

Preciznije, crveno-beli iz Ajndhovena su već uputili zvaničnu ponudu velikanu sa juga Italije, ali je prva odbijena. "Filipsovci" su na adresu Napolitanaca poslali cifru od dva miliona evropskih novčanica.

Treba reći da se iskusni Belgijanac (35 godina) nije najbolje snašao pod Vezuvom i uprava kluba sa stadiona „Dijego Armando Maradona“ ne protivi se da mu vide leđa. Navodno, tome je kumovao nepremostiv problem sa pojedinim saigračima.

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