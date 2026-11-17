Raspisana poternica za Milanom Radoičićem
VIŠI sud u Beogradu doneo je rešenje o određivanju pritvora i naložio raspisivanje poternice za Milanom Radoičićem, zbog kršenja mere zabrane napuštanja boravišta.
Rešenjem ovog suda Radoičiću je ukinuta mera zabrane napuštanja boravišta, kojom mu je zabranjeno da napušta teritoriju Srbije, naloženo da se svakog 1. i 15. u mesecu javlja u Policijsku stanicu Savski venac i privremeno oduzeta putna isprava.
Sud je doneo rešenje o određivanju pritvora zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da se okrivljeni krije, odnosno da se dao u bekstvo, rekla je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić.
Sud je naložio policiji da raspiše poternicu za Radoičićem. On je ranije upozoren da mu pritvor može biti određen ukoliko bude kršio meru zabrane napuštanja boravišta.
Radoičić je osumnjičen za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim delom učestvovanje u grupi koja izvrši krivično delo i krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti, a u vezi sa incidentom u selu Banjska 24. septembra 2023. godine.
(Tanjug)
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