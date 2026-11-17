LIDER opozicije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja odgovorio vođi SL Jovi Bakiću koji je zamerio predsedavajućem prof. Stojanu Radenoviću što nije prekinuo Vučićev govor u parlamentu.

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- Dovoljno je bilo nekoliko rečenica da pokažete svoju prirodu. Profesor Radenović vas je zamolio da kažete jedno izvinite. To rade časni ljudi. Nečasni ljudi se smeju. Dovoljno je bilo da kažete - izvinite, to je nedopustivo. Vama je reč "izvinite" suviše teško, zato što je dozvoljeno tući ćacija čiji si vlasnik. Čime sam vas uvredio? Jesam li nekom ružnu reč rekao? Umesto da budete srećni što će ovde da se odvija borba, vi ste nesrećni zato što ne možete da slušate nekog. U stanju sam da govorim deset sati. Pozovite se na poslovnik. Ja imam neograničeno vreme, kao ovlašćeni predlagač. Vi ste sutra za gospodina Čupića. Naučite ljudi, pročitajte knjige, a ne zvona i praporci. Imaćete svako pravo, samo nemojte da uzimate prava drugim ljudima. Bilo ko da dirne nekog, imaćete našu osudu. Molim vas da se izvinite Lidiji Vukićević. Hoćete govore da nam pišete, ćorave kutije da nam uvedete? Mi samo hoćemo da kažemo istinu i da se borimo za svoje stavove. Molim vas da nas obradujete svojim izvinjenjem Lidiji Vukićević. Od nas ćete dobiti aplauz - kazao je Vučić.

Podsećamo, u toku je konstitutivna sednica Skupštine Srbije, na kojoj su prethodno potvrđeni mandati svih 250 narodnih poslanika, čime je konstituisan novi saziv parlamenta.