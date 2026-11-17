U ovom momentu nemamo problem da igramo takve utakmice, ističe Sergej Barbarez.

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Mogući susret sa Srbijom ili Hrvatskom ne predstavlja problem za selektora Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza, koji je poručio da veruje da njegova reprezentacija može da se nosi sa oba regionalna rivala.

Njegove izjave stižu uoči žreba (petak) za martovski baraž Lige nacija, u kojem će Srbija tražiti put do opstanka u A diviziji. Konačan spisak mogućih protivnika "orlova" biće poznat nakon večerašnjih utakmica poslednjeg kola B divizije, a među selekcijama koje bi mogle da se nađu na njihovom putu je i Bosna i Hercegovina.

Barbarez je objasnio da postoje reprezentacije protiv kojih ne bi voleo da igra, ali da u tu kategoriju ne ubraja Srbiju i Hrvatsku. Kao primere selekcija koje bi radije izbegao naveo je Španiju i Portugaliju.

- Nemam nikakav problem s tim. Možda postoje tri, četiri ili pet reprezentacija sa kojima ne bih voleo da igramo, ali Hrvatska i Srbija nisu na nivou Španije ili Portugalije. U ovom momentu nemamo problem da igramo takve utakmice. Govorim, naravno, sa sportskog aspekta - rekao je selektor Bosne i Hercegovine.

Barbarez je dodatno upitan da li smatra da njegov tim ima kvalitet da bude konkurentan Srbiji, ali i Hrvatskoj. Odgovor je bio kratak i bez zadrške.

- Sigurno. Nemam problem sa takvim utakmicama - zaključio je Barbarez.