Stiže novi napadač na Marakanu! Zvezda ponovo pazari na Karaburmi
Još uvek nije poznato koliko bi transfer koštao šampiona Srbije.
Potraga za dodatnim rešenjem u napadu mogla bi Crvenu zvezdu ponovo da odvede na Karaburmu, pošto se među igračima koje razmatra za zimski prelazni rok nalazi Jakuba Silue iz OFK Beograda.
Napadač iz Obale Slonovače ima 24 godine, a u dosadašnjem delu Superlige postigao je sedam golova.
Njegove igre privukle su pažnju crveno-belih, a prema pisanju Sportkluba, Zvezda ozbiljno razmatra mogućnost da ga angažuje.
Dolazak Siluea mogao bi da bude realizovan po modelu koji je već primenjen u saradnji dva beogradska kluba. U ovom trenutku kao najizglednija opcija pominje se pozajmica uz mogućnost otkupa ugovora, ali će konačnu odluku doneti uprava i stručni štab Zvezde.
Na Marakani imaju razloga da razmišljaju o dodatnom napadaču. Marko Arnautović mogao bi tokom zime da napusti klub, dok Bamba Dijeng u poslednje vreme ima česte probleme sa povredama, koje ga prate i kroz čitavu karijeru.
Zbog toga bi dolazak još jednog fudbalera u ofanzivnoj liniji povećao broj raspoloživih opcija pred nastavak sezone.
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