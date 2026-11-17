KINESKI lovac pete generacije J-35A trebalo bi da dobije niz unapređenja, koja uključuju snažniji domaći motor (WS-19), poboljšane senzore i povećane kapacitete za nošenje naoružanja, navodi se u izveštajima državnih medija koji se pozivaju na domaće analitičare.

Foto: PLNA

Ova poboljšanja bi omogućila da se J-35A pozicionira kao sposobnija i brojnije zastupljena dopuna težem lovcu J-20, istovremeno jačajući kapacitete Ratnog vazduhoplovstva Narodnooslobodilačke armije za izvođenje umreženih operacija u kojima učestvuju „stelt” letelice, konvencionalni lovci i bespilotne platforme. Ovaj dvomotorni avion jednosed, koji je razvila korporacija „Šenjang” (Shenyang Aircraft Corporation), predstavlja „stelt” platformu srednje kategorije, namenjenu kako za ostvarivanje prevlasti u vazdušnom prostoru, tako i za izvođenje udarnih misija.



Foto Printskrin Youtube/U.S. Naval Institute

Model J-35A je prvi put javno prikazan u novembru 2024. godine i predstavlja drugi kineski lovac te generacije koji je ušao u operativnu upotrebu. Predstavljene su posebne varijante – za izvoz, za ​​Ratno vazduhoplovstvo i za Ratnu mornaricu – pri čemu je 2025. godine potvrđeno da su varijante za vazduhoplovstvo i mornaricu već ušle u službu. Najznačajnije očekivano unapređenje je integracija naprednije verzije domaćeg turboventilatorskog motora WS-19, koji bi trebalo da obezbedi veći potisak, poboljša ubrzanje, performanse penjanja i sposobnost održavanja leta velikom brzinom. Takođe bi mogao da pruži veću fleksibilnost u pogledu nošenja naoružanja i goriva, mada precizni podaci o poboljšanju performansi i vremenski okvir za integraciju nisu obelodanjeni. Postoje pretpostavke da bi motor WS-19 u budućnosti mogao da se koristi i u varijantama lakog izvoznog lovca JF-17, koji ima jedan motor.





Integracija naoružanja je još jedna oblast u kojoj su planirana poboljšanja. Avion J-35A poseduje unutrašnji prostor za smeštaj naoružanja, namenjen raketama vazduh-vazduh, čime se očuvava njegova konfiguracija sa smanjenom uočljivošću. Prošireni ili redizajnirani unutrašnji prostor mogao bi omogućiti nošenje veće količine naoružanja ili šireg spektra ubojnih sredstava, bez potrebe za spoljnim nosačima. Među ostalim mogućnostima su varijanta sa dva sedišta, kao i verzija specijalizovana za elektronsko ratovanje. Lokalni analitičari procenjuju da bi dvosedna konfiguracija mogla poslužiti kao komandna platforma za koordinaciju bespilotnih letelica koje deluju kao pratnja („bespilotni pratioci”); u tom slučaju, jedan član posade bi se mogao fokusirati na upravljanje širom borbenom mrežom, dok bi drugi pilotirao avionom. Ipak, ostaje neizvesno u kojoj meri Ratno vazduhoplovstvo ili Ratna mornarica nameravaju da ulažu u program J-35. Naime, avion J-20 — koji je sposobniji i već se nalazi u sastavu vazduhoplovstva — kao i očekivani ulazak u upotrebu naprednijih lovaca šeste generacije u oba vida vojske početkom tridesetih godina 21. veka, mogli bi da zasene ovaj lakši od dva trenutno operativna „stelt” lovca.

(militarywatchmagazine.com)

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